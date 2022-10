VIDEO: Alicia Villarreal rompe en llanto tras recordar la muerte su hermano

Alicia Villarreal es una de las cantantes que alcanzó la cima del éxito gracias a la potencia de su voz y por darle frescura a la música norteña con Grupo Límite por allá del año 1994. Su peculiar estilo y belleza enamoró de inmediato al público de entonces y generaciones posteriores; a la fecha sigue siendo una de las más queridas. Sin embargo, muy pocos conocen los dramas que ha atravesado, como el fallecimiento de su hermano José Víctor Villarreal Esparza, pérdida que la marcó para toda la vida.

En esta ocasión, "La Güerita Consentida" fue la invitada de honor en el espacio de YouTube de Yordi Rosado, con quien platicó de su infancia, relaciones sentimentales y claro, su carrera como artista consolidada que millones de mexicanos adoran. Como es costumbre en el conductor tocó fibras sensibles y salió a la luz todo lo que vivió la cantante cuando se enteró que su familiar, a quien adoró mucho porque la apoyó desde siempre, se fue.

Martha Alicia Villarreal Esparza, nombre completo de la también compositora, recordó que se enteró de la trágica noticia por llamadas desesperadas que le hicieron a su teléfono, pero ella no entendió porque todo el mundo la remitió a la televisión, donde estaban dando el informe. "Estaba acostada con Cruz... era bien tempranísimo, 5 y pico, y prendo la tele en el cuarto de mis hijos, no en la recámara porque Cruz estaba muy dormido, y veo que dice en la televisión 'hermano de Alicia Villarreal fallece, muere en un accidente...", reveló.

Inicia en el minuto 01:25:52

¿Qué fue lo que le pasó al hermano de Alicia Villarreal?

De igual forma, mencionó que José Víctor recibió la llamada de su hermana Coral para que fuera a su casa para convivir con otros familiares. La cantante resaltó que su hermano era muy apegado y protector con los suyos, por lo que no lo pensó dos veces y salió en su carro cerca de la 1 am. Después de enterarse de la la noticia se fue al hospital para reconocer el cuerpo y aunque ella vivía en la negación, fue muy grande el impacto cuando lo vio.

A José Víctor le dio un infarto cuando iba conduciendo y, de acuerdo con el relato de la famosa, no había bebido ni una sola gota de alcohol. Incluso, la parte médica le informó que murió antes de que derrapara. "lo vi, fue muy duro porque ver el cuerpo de tu hermano, no sé qué huev$% tuve para hacerlo y luego esperarlo, no lo pudimos velar en una funeraria porque los medios no entendían que teníamos un shock y era mucha gente... lo tuvimos que velar en la casa", explicó.

Al ser una artista que gozaba de la popularidad del mundo, Alicia Villarreal tenía mucho trabajo que no quiso cancelar por el recuerdo de su hermano. Un día después del sepelio cumplió con un show en Veracruz y después con los demás compromisos; no obstante, su relación con la prensa no fue sencilla en ese momento debido a que no quería hablar de nada por su dolor.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS: Vanessa Claudio eleva la temperatura al posar sólo con una toalla

VIDEO: Yuliett Torres modela minivestido blanco a ritmo de reguetón

Cazzu paraliza la red con su belleza y Nodal sentencia: "La jefa, la patrona, la reina"