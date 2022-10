VIDEO: Yuliett Torres modela minivestido blanco a ritmo de reguetón

A pesar de que en la plataforma OnlyFans existen muchas mujeres guapas como Dulce Soltero, Issa Vegas o Karely Ruiz existen otras que también hacen su luchita y van ganando terreno dentro del gusto de los internautas. En este caso, Yuliett Torres es una de ellas, quien al igual que la argentina mencionada es toda una referencia dentro del mundo fitness.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, la guapa modelo ha dejado con el ojo cuadrado a sus seguidores en las redes sociales con las diversas publicaciones que hace en las que aparece luciendo su escultural figura con outfits que harán que el invierno pase como si fuera verano. Instagram es una de sus plataformas favoritas, al igual que TikTok, por lo que es natural que se le pueda ver con mayor actividad en éstas.

Ahora, Yuliett Torres, quien saltó a la fama tras aparecer en algunos videos del género regional mexicano tuvo la ocurrencia de hacer una grabación bailando con un vestido corto elegante de color blanco al ritmo de "Typsé" de Supa Ced. El resto de su atuendo lo completaron unas zapatillas color plata y unos largos aretes de la misma tonalidad. Aunque el video es de corta duración, fue suficiente para notar que ella se encuentra más que contenta por tener un domingo de descanso.

Yuliett Torres, referente de la moda

En muchas ocasiones las personas no saben muy bien qué atuendo colocarse cuando tienen un evento en puerta. Sea elegante, casual o desinformal, siempre hay que lucir bien. Por esta razón es que se recurre a las redes sociales, pero nada como consultar a las expertas y en este caso Yuliett Torres es toda una experta y como aval tiene diversas imágenes que la respaldan.

Yiuliett Torres se paseó sólo con una chamarra roja (Foto: IG @yuliett.torres)

La tapatía hace gala de los mejores outfits sin temor a nada, pues además de ser una mujer muy segura, ha trabajado mucho en el gimnasio para conseguir resultados espectaculares. Basta con recordar sus últimas publicaciones donde salió a la calle sólo con un pantalón negro pegado y solo una chamarra roja. Sí, dio un pequeño paseo con sus botas blancas (suena "These Boots Are Made for Walkin'" de Nancy Sinatra) y una pequeña bolsa.

El resultado fue más que obvio, Yuliett Torres lució perfecta y su "semidesnudo" una completa obra de arte, pues la sesión fotográfica estuvo cuidada en todos los aspectos. Aunque ella no escribió mucho al respecto, sus seguidores se desvivieron de amor por ella, pues aunque sus suscriptores la pueden ver sin la chamarra, resulta ser un verdadero poema a los ojos de los conocedores.

Yuliett Torres posando desde su tierra, Guadalajara, Jalisco (Foto: IG @yuliett.torres)

