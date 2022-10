Gomita causa furor con body de brillos y botas altas

Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, se volvió tendencia la madrugada de este domingo tras compartir una serie de fotos y videos en los que presume uno de sus looks más icónicos con el que impuso moda; sin embargo, tanta fue la sensación que causó su atuendo de body y botas altas que se desató todo un debate sobre la apariencia de la expayasita. Por supuesto, firme a su estética, la comediante no ha emitido su postura ante las criticas y en cambio ha seguido derrochando estilo como solo ella sabe hacerlo.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde la influencer acumula 3.6 millones de seguidores, compartió varias historias en las que sus fans la etiquetaron luego de una de las presentaciones que realiza en compañía de "Lapizito", en donde las risas y los bailes no faltaron; tampoco lo hizo el sentido de la moda de Gomita. Y es que para la ocasión apostó por su clásico estilo en el que las botas altas, un arnés de cuero, medias y un body de brillos dieron como resultado un look perfecto y digno de una celebridad, pues estas combinaciones se han convertido en las preferidas de todas las famosas, incluyendo algunas cantantes de renombre como Dua Lipa.

En la red afirman que no es el look "adecuado" para el show. (Foto: IG @gomitaoficial123)

Ahora, fue la inlfuencer y youtuber quien aprovechó su paso por los escenarios de su show para lucirse como toda una diva de la moda y para ello apostó por un body negro con un par de mangas sobrepuestas llenas de brillo, ideales para darle ese toque glamuroso a la imagen. Por otro lado, agregó un arnés con el que marcó una minicintura y estilizó las piernas, aunque el toque final lo dio el calzado de látex y tacones altos.

En la imagen de la famosa también destaca su melena suelta y rizada, así como un maquillaje que resalta sus ojos y sus mejores facciones. Por supuesto, el look causó sensación desde que Gomita apareció en el escenario y en redes también la celebraron aplaudiendo su acertada combinación y por lo mucho que dominó la pasarela como toda una modelo. "Toda una reina", "linda, "preciosa", "está a otro nivel", "ella no camina, modela" y "la más bichota" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Gomita fue recibida entre gritos y aplausos. (Foto: IG @gomitaoficial123)

Sin embargo, no todo fue furor en su espectáculo, ya que la crítica no se hizo esperar y los comentarios en contra y afirmando que su look de body y botas altas no es el adecuado para un show infantil y familiar, algo en lo que coincidieron muchos de sus fanáticos. "Se le olvidaron los pantalones", "ya no es un show infantil, supongo", "nada adecuado ese vestuario para animar una presentación infantil" y "no es vestuario apropiado, para todo hay momento y lugar" son algunas de las opiniones que se leen en la red.

Hasta el momento, Gomita no ha hecho declaraciones sobre su look, una combinación que se le ha visto en muchas ocasiones, pero para acompañar su publicación en la que presume el espectáculo y su look, escribió: "My Love GOMITA". Asimismo, agregó un video más a sus historias de Instagram en donde camina con el polémico atuendo con la canción "Sexy movimiento" de fondo y concluyó con el tema con un: "Wow, I am sexy".

