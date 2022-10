El Puma Junior rompió el silencio sobre el conflicto familiar de José Luis Rodríguez y sus hijas

Anteriormente, Liliana Morillo Rodríguez salió al cruce con su padre José Luis Rodríguez e incluso fueron muy fuertes las palabras que dijo al aire con respecto a que no asistiría al funeral de su padre cuando este falleciera, a su vez, se hizo portavoz para aquellas hijas que pasan por su misma situación al no tener una buena relación con su progenitor.

Sin dudas, la familia del reconocido cantante y compositor el “Puma” Rodríguez no mantiene una buena relación con su famoso padre, específicamente con dos de sus tres hijas, quienes son: Liliana, Génesis y Lilibeth y la gran polémica que existe es con sus dos hijas mayores Liliana y Lilibeth.

El "PUMA" Rodríguez. Fuente: Instagram elpumaoficial

Recientemente, salió a dar su opinión sobre el conflicto familiar de la familia Rodríguez el hijo no reconocido del cantante “El Puma Junior”. El famoso José Luis Rodríguez, siempre ha dicho que él tiene tres hijas mujeres y no tiene hijos varones, dando a entender que no está interesado en reconocer al “Puma Junior”.

"Nos queremos mucho y siempre estamos apoyándonos entre nosotros. Liliana está haciendo una gran carrera en la animación, en la televisión. Lilibeth con sus canciones. Nos cuidamos entre nosotros. No creo que haya tirantez entre ellos (por el Puma, Liliana y Lilibeth), sino que falta comunicación. No logran ponerse de acuerdo", dijo Juan José Rodríguez.

Juan José Rodríguez cantando. Fuente: Instagram elpumajunior

Sin dudas, cabe destacar que el “Puma Junior” es idéntico a José Luis Rodríguez y que no lo quiera reconocer como propio ya es un tema de él. Por último, Juan José Rodríguez, también sintió pasión por la música e incluso se dedica a producir y cantar. Actualmente, se encuentra creciendo en su carrera artística.