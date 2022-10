Mariana Echeverría: 5 fotos de Ximena, la guapa hermana de la famosa conductora

La actriz y conductora Mariana Echeverría se ha convertido en una de las más famosas y queridas del espectáculo. Ganó fama con su participación en el programa "Me Caigo de Risa", pero su carrera comenzó años antes, y de hecho no es la única de su familia que destaca, pues tiene una hermana que ya es considerada influencer, su nombre es Ximena y hoy te traemos 5 fotos de la guapa joven en las que se confirma que la belleza y carisma es cuestión de familia.

La famosa conductora nació el 10 de junio de 1984, en la Ciudad de México, actualmente tiene 38 años, y está casada con el futbolista Oscar Jiménez, jugador del Club América, con quien tiene un hijo de nombre Lucca, pequeño que recientemente cumplió 2 años de edad. Interesada en el mundo del espectáculo, decidió estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, siendo integrante de programas como "Se Vale" y "Guerra de Chistes".

5 fotos de Ximena, hermana de Mariana Echeverría

Fanny Mariana Echeverría Osnaya, nombre completo de la conductora y actriz, no ha hablado mucho acerca de su familia, pero se sabe que tiene 4 hermanos, dos mujeres, Xime y Money, y dos hombres, aunque hace unos días la conductora sorprendió a sus fans al dedicar unas palabras para su hermana menor, quien también es su socia en sus negocios de uñas y salones de belleza.

Ximena es la más pequeña de la familia. Foto: IG @xime_echeve

Echeverría describió a su hermana Ximena como su mejor amiga y cómplice, tanto en lo personal como en lo laboral. "Hoy sin ser un día especial quiero felicitar a esta personita que es la más pequeña de la casa y que gracias a ella Capital Nails están de pie y dándole el mejor servicio a la gente ¡¡¡Te quiero chiquita!!!", escribió la presentadora en una publicación que compartió en sus historias de Instagram, plataforma en la que tiene 2.8 millones de seguidores.

Pero la estrella de "Me Caigo de Risa" no es la única que figura en las redes sociales, pues Xime, como le llaman de cariño sus familiares y amigos, es considerada una influencer, con miles de fanáticos en Instagram y TikTok, en donde no sólo comparte fotografías de su vida y viajes, también ha tenido colaboraciones con algunas marcas reconocidas, como una de productos femeninos y otra que se dedica a fabricar proteínas.

La joven deja ver su gusto por viajar por el mundo. Foto: IG @xime_echeve

Ximena Echeverria está alejada del mundo del espectáculo, pero en plataformas como Instagram cuenta con más de 88 mil seguidores, mientras que en TikTok ya suma 151 mil fans, con quienes comparte mucho contenido, pues la influencer y hermana de la famosa conductora deja ver que le encanta viajar por el mundo, y disfrutar de la compañía de su novio, Emilio Gálvez, un empresario con el que comparte el gusto por los deportes.

En las fotografías que la joven comparte, y que según dijo Mariana, es la hermana más pequeña de la familia, se puede ver que es una apasionada del futbol, especialmente por el Club América, al que pertenece su cuñado, además, Xime publica algunas rutinas de ejercicio y momentos felices junto a su sobrino Lucca.

Los fans de Mariana afirman que tienen un gran parecido. Foto: IG @xime_echeve

Xime, como la llaman cariñosamente, también es socia de la conductora. Foto: IG @xime_echeve

Es influencer en redes sociales como Instagram y TikTok. Foto: IG @xime_echeve

