Mariana Echeverría: 3 fotos de su esposo Oscar Jiménez con las que enamora a la conductora

Mariana Echeverría se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión, y con motivo del cumpleaños de su esposo, el futbolista Oscar Jiménez, te traemos tres fotografías del deportista con las que ha enamorado a la famosa integrante de "Me Caigo de Risa", que cada día se muestra feliz y orgullosa de la familia que forma junto a su pareja y su pequeño hijo Lucca, que recientemente fue sometido a una operación.

La conductora se ha confirmado también en redes sociales como una de las favoritas, lo que demuestra con sus 2.8 millones de seguidores en Instagram, más otros miles en plataformas como Facebook, en donde comparte imágenes de su vida profesional y sus mejores momentos en familia, como son sus vacaciones por la playa, o las fiestas de Lucca, quien recientemente cumplió 2 años.

La pareja se deja ver muy enamorada. Foto: IG @oscarfcofabela1

Fanny Mariana Echeverría Osnaya, nombre completo de la conductora y actriz, de 38 años, se se comprometió con el futbolista del Club América en junio de 2019 y para el 9 de noviembre de ese año se casaron en Cancún, Quintana Roo. Un año después dieron la bienvenida a su hijo, el 15 de octubre de 2020.

3 fotos de Oscar Jiménez, esposo de Mariana Echeverría

Este miércoles la familia Jiménez-Echeverría está de manteles largos, pues Oscar cumple años y la conductora no dejó pasar la echa, pues en su cuenta oficial de Instagram compartió un bello mensaje para su esposo, además de compartir imágenes en las que se le ve muy enamorada del futbolista.

"Hoy es cumpleaños de @oscarfcofabela1 la persona que vino a cambiar mi mundo, cuando lo conocí sabia que era la persona con la que quiera pasar el resto de mi vida", fue como Mariana comenzó el texto que le dedicó a su pareja y padre de su hijo, publicación que ya ha recibido más de 14 mil "me gusta" y cientos de comentarios.

Oscar Jiménez es portero del Club América. Foto: IG @oscarfcofabela1

"Te deseo lo mejor, que todos los sueños por los que has luchado se vuelvan realidad, te mereces que te pasen puras cosas bonitas por qué eso es lo que tú siempre das a la gente . Lucca y yo te amamos con el alma FELIZ CUMPLEAÑOS AMOR", concluyó la conductora para celebrar al portero de Las Águilas.

La actriz reveló en una entrevista con Karla Díaz, en el programa Pinky Promise, que conoció a Óscar a través de las redes sociales, y aunque nunca se vio formando una relación con un futbolista, pues creía que eran mujeriegos, pero le sorprendió ver que Jiménez era un hombre educado y respetuoso.

"Me escribe, lo conozco y es totalmente diferente a lo que yo creí de un futbolista. Es un niño noble, es un niño educado, es un niño respetuoso, es un niño emprendedor. Es muy diferente a todos los futbolistas que tenía yo la idea (...) yo lo conocí, no juzgué y me enamoré'', reveló Mariana, quien recientemente regresó al reality de baile "Las estrellas bailan en Hoy".

El futbolista comparte muchos momentos junto a su pequeño Lucca. Foto: IG @oscarfcofabela1

Oscar Jiménez es originario de Chihuahua, empezó su carrera en las canchas jugando con un club de su entidad, Indios de Ciudad Juárez donde jugó desde el Apertura 2008, en ese entonces en primera. Luego fue traspasado al Lobos BUAP donde se desempeño como titular.

En diciembre de 2016, Ricardo La Volpe, entrenador en ese momento del América, anuncia la llegada del jugador al club de Coapa para el clausura 2017, buscando un refuerzo en la portería. Debutó con Las Águilas en la Liga MX hasta el 3 de agosto de 2019 ante el Club Tijuana debido a la salida del portero Agustín Marchesín, obteniendo así la titularidad.

Mariana y Oscar se casaron en el 2019. Foto: IG @oscarfcofabela1

