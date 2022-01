Kim Kardashian: Captan a la socialité junto con su nueva conquista, la estrella de los reality shows, Pete Davidson

Kim Kardashian se dejó ver en compañía de su nueva conquista, la estrella de los reality shows y miembro del elenco del programa Saturday Night Live, Pete Davidson, mientras caminaban juntos por un muelle en las Bahamas. Ambos fueron captados en fotografías mientras cada uno se veía disfrutar de la compañía del otro.

La socialité, quien se separó del padre de sus hijos, el rapero Kanye West que hace poco también fue visto en compañía de su nueva pareja, Julia Fox, iba vestida con un conjunto oscuro, un top negro hundido y jeans desgastados y holgados; mientras que Davidson llevaba puesta una chaqueta color azul marino con una sudadera color crema y pantalones cortos del mismo color.

Durante su paseo, a la pareja se le vió sonriente, caminando cada quien por su camino sin que en ningún momento se les viera tomados de las manos. La primera vacación internacional juntos de Kardashian y Davidson comenzó desde el lunes pasado con lo que la pareja ya no oculta su naciente relación romántica.

Kim y Pete vistos en Bahamas. Foto: pagesix

Hace algunos días, Pete Davidson acompañó a Kim a la finca de su madre, Kris Jenner, en Palm springs, California; mientras que Kardashian hizo lo mismo cuando fue con Pete a su natal State Island.

El posible primer enfado de Kim y Pete

En las pasadas fiestas decembrinas, la pareja celebró los festejos de fin de año por su lado, mientras que Kim Kardashian pasó las vacaciones de invierno con su familia en Los Ángeles, Davidson participó junto a Miley Cyrus en un especial de televisión transmitido en Miami.

En dicha presentación televisiva, trascendió que Miley Cyrus quizás había dedicado el tema "It Should Have Been Me" (Debería ser yo) a Davidson, al cantarle directo a Pete, lo que habría provocado el enfado de Kim.

La reacción de la socialité fue el dejar de seguir a la cantante en las redes sociales ante el coqueteo que Cyrus hizo a su nueva pareja. Pete Davidson y la socialté comenzaron su romance en octubre pasado y aunque lo han mantenido alejado de los reflectores no han evitado ser captados juntos.

Sin embargo, parece que el enojo de Kim Kardashian solo fue un rumor ya que tuvo sus primeras vacaciones internacionales junto a su nueva pareja, Pete Davidson.

