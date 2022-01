CYNTHIA RODRÍGUEZ envía contundente mensaje a fans que le piden fotos con Carlos Rivera

Una de las parejas que sin duda ha llamado la atención de los reflectores es la formada por Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, quienes han cautivado la atención de sus fans debido a que para recibir el año 2022, decidieron tomarse unas envidiables vacaciones en la playa.

A pesar de que todo pintaba para que sus fans se derritieran de amor ante las increíbles postales de la parejita, lo cierto es que ocurrió todo lo contrario, esto debido a que cada quien publicó fotografías en sus cuentas de Instagram por separado.

Debido a que fue evidente que no publicaron fotografías juntos, los seguidores de la pareja les pidieron que se dejen ver juntos, tal fue el caso de un fan de Cynthia que le comentó, “tómate con tu vato”, a lo que la famosa le respondió, “¡ya tengo muchas!”, junto a algunas caritas de enamorada y un corazón.

Cynthia respondió a sus fans

Sin embargo, la respuesta de Cynthia, en lugar de calmar los ánimos, hizo todo lo contrario, pues su postura desató más comentarios de sus seguidores, quienes respondieron, “¿y si las comparten porfa?”, “pues súbelas porque solo ustedes saben que andan, así de simple”, “una chiquita para ponerla de fondo de pantalla”, “¡pues publícalas”, decían los comentarios para la pareja.

La fotografía que cada uno publicó por separado. Foto: Especial

A pesar de que los comentarios en los que se les pedía que aparecieran juntos abundaron en la publicación, lo cierto es que también hubo quienes los defendieron y comentaron, “por gente como tú no suben”, ” dejen de molestar”, “es muy tu vida y no necesitas mostrarle nada a nadie cada quien que crea y piense lo que quieran, saludos par de guapos”, “por comentarios así, deciden no compartir porque de todos modos opinan sin saber”, defendiendo así las posturas de los famosos a la hora de decidir publicar o no fotografías juntos.

Carlos Rivera dejo en claro su amor

La ola de comentarios de sus seguidores no intervino para que Carlos procediera a dejarle un mensaje a su amada para dejar en claro su amor, por lo que en una de las fotografías y le comentó, “de todas las estrellas, la más hermosa eres tú”, demostrando el cariño entre ambos a pesar de que no suban fotos juntos.

Vale la pena recordar que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son una de las parejas más estables del espectáculo en México, y algo que ha distinguido a los novios a lo largo de cinco años de relación, es la discreción, pues o se les ve juntos en eventos públicos y tampoco comparten su amor en redes sociales, algo que al parecer les acomoda bastante bien para conservar su relación.

SEGUIR LEYENDO:

¿Por qué Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no tienen FOTOS JUNTOS? Periodista lo explica | VIDEO