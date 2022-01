Hermosa: Cynthia Rodríguez enciende redes sociales con conjunto azul de playa | FOTO

Cynthia Rodríguez, cantante y conductora, presumió conjunto en color azul de playa, asimismo, mostró la forma en la que recibe al Año Nuevo desde Tulum, Quintana Roo.

“Unos días en el paraíso”, escribió la conductora del programa Venga La Alegría. Además, en sus historias también mostró parte del sitio en donde disfruta estos primeros días del año.

La exacademica también compartió imágenes de su celebración de Año Nuevo y ella posa con un traje sastre de color rojo con una blusa blanca. Compartió lo siguiente: ¡Feliz Año Nuevo! 2022 te recibo con todo mi amor. Confío que será el mejor año de nuestras vidas, con nuevas aventuras y retos, pero sobre todo muchas bendiciones”.

¿Quiere ser mamá?

La cantante reveló en el programa matutino de Venga la Alegría que uno de sus deseos es convertirse en mamá. Cabe señalar que ella y su novio, Carlos Rivera, se caracterizan por tener un bajo perfil como pareja.

Y aseguró que para este 2022 le escribirá a la cigüeña, ya que está pensando en ser mamá

El cantante, Carlos Rivera, también ha mencionado que quiere convertirse en padre, y en una entrevista para el programa De Primera Mano describió que se encuentra en la mejor etapa de su carrera.

Al respecto, añadió que, desde hace mucho tiempo, tiene el deseo de ser papá, y que le hubiera gustado ser un papá joven. “No hay nada que desee más en la vida que poder ser papá”, refirió.

Carlos Rivera no precisó si será algo que puede suceder este año o en qué momento, “a veces no es tan fácil para algunas personas, ojalá a nosotros no nos sea tan difícil. Ser papá sería el mejor logro de mi vida y ojalá Dios me de la bendición de que sí sea”.

