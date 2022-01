Alicia Machado gastó el premio de "La Casa de los Famosos" en un LUJOSO regalo

Alicia Machado se ganó el corazón del público en “La Casa de los Famosos” pese a que muchas veces externó su deseo de abandonar el reality show, la exreina de belleza llegó a la final junto con Manelyk González pero fue ella quien obtuvo el codiciado premio con el que cumplió uno de sus más grandes sueños.

La ex Miss Universo había mencionado durante su estadía en el reality que deseaba comprar una casa como regalo para su mamá si es que lograba ganar, por lo que cumplió su palabra agradeciendo todo el apoyo que le ha dado su madre en su carrera y al cuidar a su hija Dinora.

“Me siento bendecida, ella está muy feliz, pero es que mi mamá es una niña grande, es una mujer mágica, mi mamá es algo muy maravilloso, yo no sería quien soy de no ser por ella entonces está feliz, ya pronto va a regresar, no conoce todavía su casa y gracias a ella gané este programa si no me hubiera cuidado a Dinora”, dijo la actriz en entrevista para el programa “Al Rojo Vivo”.

Alicia Machado compra una casa para su mamá con su premio de "La Casa de los Famosos". Foto: Instagram @machadooficial

La casa que compró la actriz para su madre con los 200 mil dólares que ganó estaría ubicada en una zona exclusiva de Miami, Florida, aunque no dio más detalles al respecto. Añadió que con el premio, además de la vivienda, decidió comprarse costosos zapatos.

Polémicas de Alicia Machado

Alicia Machado protagonizó más de una polémica en "La Casa de los Famosos", como algunas peleas con sus compañeras de escena por diversos rumores y conflictos del pasado que salieron a la luz una vez más durante el reality exponiendo la vida personal de estas celebridades.

Durante el programa la actriz habría revivido su romance con Pablo Montero, pues se les vio en románticos momentos juntos en más de una ocasión. Además, la actriz ventiló momentos personales de otras celebridades, como los problemas en el noviazgo de Danna Paola con Eleazar Gómez.

Tras su salida confirmó su romance con Roberto Romano, con quien coincidió en el mismo reality show, aunque se mostraron felices en redes sociales pronto comenzó la polémica sobre su relación y rumores sobre infidelidad y violencia en su relación.

Aunque el romance llegó a su fin pronto y la también modelo venezolana lo dio a conocer con un mensaje en sus redes sociales: “El verdadero empoderamiento femenino está en nuestras acciones más que en nuestras palabras. Saber discernir lo que queremos y necesitamos en nuestras vidas es determinante. Cuidado 2022 que voy con todo, más segura de mí misma que nunca, agradecida por el amor de mi público, soltera, con un corazón blindado y vacunada”.

