Alicia Machado revive sus momentos como Miss Universo en su cumpleaños 46 | FOTO

Este domingo 5 de diciembre las redes sociales se llenaron de nostalgia y emoción debido a la publicación que compartió Alicia Machado.

Y es que en el perfil de Instagram se apreció una fotografía de Alicia cuando se coronó Miss Universo allá por el año de 1996.

La publicación fue obra de su club de fans, quienes le enviaron un mensaje lleno de admiración y mucho amor hacia la también productora y empresaria.

Estamos a un día de festejar el cumpleaños de este encanto de mujer

Cabe señalar que Alicia Machado nació un 6 de diciembre de 1976 en Maracay, Venezuela.

¿Alicia sufrió violencia?

A pesar de que durante su estancia en el reality “La Casa de los Famosos” Alicia Machado declaró que sufrió violencia de género de un reconocido cantante, la actriz se ha negado a confirmar de quién se trata; sin embargo, rápidamente han surgido diversas especulaciones que apuntan a que la identidad del dicho intérprete podría ser la de José Manuel Figueroa.

Con todo y estos rumores, la famosa ex-reina de belleza se ha mostrado renuente a hablar del tema y a través de una entrevista vía Zoom con diversos medios de comunicación, explicó que es un tema del que no quiere hablar.

“Desafortunadamente yo también he sido víctima de la violencia de género, no solamente física, sino de muchas otras formas, y yo prefiero no tocar ese tema, específicamente por mi tranquilidad y por mi paz”, dejó en claro para toda la prensa.

