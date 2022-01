Diego Verdaguer: la verdadera historia detrás de la exitosa canción "La ladrona"

Miguel Atilio Boccadoro Hernández, mejor conocido solamente como Diego Verdaguer, murió en su casa de Los Ángeles a consecuencia del COVID-19 este jueves 27 de enero de 2022; el argentino fue uno de los mayores exponentes de la balada pop en español. Hoy, para recordarlo, te contaremos un poco de la historia de la canción “La ladrona”.

El intérprete, quien falleció a los 70 años, también tuvo colaboraciones con cantantes de regional mexicano y duranguense, pero comenzó muy joven y tenía muchos proyectos; de 1966 a 1976 formó parte del dúo “Reno y Rino”, con Larry Moreno y en el 68 tuvo un disco en solitario. En Argentina era muy popular, pero aún no explotaba internacionalmente.

En 1969 participó en el Festival de la Canción Latina y obtuvo su primer trofeo como cantante en el Luna Park de Buenos Aires, un año después acudió a México para otra edición de ese certamen y concurso contra José José. En 1975 su fama creció muchísimo con el tema "Volveré".

¿Cuál es la historia de ‘La Ladrona’?

Este tema es uno de los más famosos, ya que para muchos es muy fácil identificarse con él, pues habla de una mujer que por fin logró cautivar a un hombre que no quería sentar cabeza. “Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú porque razón sin consultar me hiciste amar lo que es la vida. Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame”, dice la canción, ¿la has escuchado, verdad?

Este sencillo es de 1980, fue compuesta en México por Diego Verdaguer, Amanda Miguel y Graciela Carballo. Como te lo imaginas, habla de Amanda y Diego, “está inspirada en nuestra historia de amor, juventud ahí con toda la fuerza. Ella es mi ladrona y yo le robé el corazón, pero ella es la que me robó el corazón a mí Diego Verdaguer”, indicó el cantante hace unos años.

Y es que ellos se conocieron en las calles de Buenos Aires, Argentina, pues Diego se le acercó para pedirle que fueran a tomar un café, ya que quedó flechado a primera vista. Él quería que inmediatamente fueran novios, pero tuvieron que salir en varias ocasiones para que ella aceptara andar con él, pero con una condición: que él cortara con sus “amigas con derechos”. ‘La Ladrona’ se volvió un éxito en América Latina, Estados Unidos, España e ¡incluso Japón!

