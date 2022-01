BTS paved the way: ¿Qué significa? El origen de la frase más famosa del K-Pop

¿Cuál es el grupo más popular? Actualmente, BTS es conocido como uno de los mayores exponentes del K-Pop a nivel mundial, el septeto ha logrado hitos únicos y nunca antes vistos en el Hallyu. Por esta razón, y más, se creó la frase "BTS paved the way" que explica el legado de la banda.

Los idols debutaron el 2013 bajo la agencia BigHit, ahora HYBE, una empresa al punto de la quiebra y cuya última esperanza eran Jimin, Jungkook, V, Suga, RM, J-Hope y Jin. Su CEO, Bang Si Hyuk les aseguró que serían las estrellas más grandes y tras 8 años de carrera lo lograron.

Aunque hay muchas primeras veces en el K-Pop, BTS logró lo inimaginable, pues en una industria como la americana, es muy difícil romper las barreras del idioma o posicionarse dentro del gusto del público, pero el grupo surcoreano cumplió el sueño de aparecer en el #1 del chart Billboard Hot 100, además de sumar dos nominaciones al GRAMMY, lo que ningún idol ha logrado antes.

BTS paved the way, ¿qué significa en español?

Desde hace un par de años, expertos en la industria coreana, grupos K-Pop y el ARMY de BTS han utilizado la famosa frase "BTS paved the way", la cual se hace tendencia en redes sociales cada vez que los idols logran un nuevo récord único, ganan un premio de gran prestigio os on reconocidos por el gobierno de su país.

¿Qué significa paved the way? Básicamente, se traduce como allanar o pavimentar el camino. Expertos, compañeros de la industria y ARMY, aseguran que BTS logró un parteaguas antes y después del K-Pop, pues su éxito ha permitido que otros artistas de la 3ra. y 4ta. generación tengan más visibilidad en el extranjero, así como las aperturas de categorías coreanas en las principales ceremonias de premios.

Además, los medios de comunicación le han dado más cobertura al fenómeno de los K-Dramas y el K-Pop gracias a BTS, pues todo mundo habla de ellos. Aunque esta frase ha dividido opiniones, las fans de Bangtan aseguran que no demeritan a nadie, simplemente reconocen el legado del grupo.

Desde nominaciones al GRAMMY, enviados especiales del presidente, el primer lugar en Billboard, estadios sold out, récords de vistas en YouTube y una lista de premios interminable, BTS paved the way podría ser un acto único en el K-Pop, y que posiblemente nunca se vuelva a repetir.

