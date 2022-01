Dramas de Netflix para ver y celebrar a los actores coreanos que cumplen años en enero

¿Qué idols cumplen años en Enero? Los cumpleaños en Corea del Sur son todo un acontecimiento, sobre todo si eres famoso, ya que las fans decoran las calles con fotos de su artista favorito, les hacen lujosos regalos y hacen fiestas temáticas en cafeterías.

Otro elemento de su cultura es la edad coreana, pues a diferencia de Occidente, los idols y ciudadanos suman un año más de vida a su edad real, es decir, si en México tienes 15 años, allá son 16. Si naciste en Enero, puede que compartas cumpleaños con algún idol o actor de doramas.

Si no sabes qué ver esta semana, y antes de que termine el mes, checa las recomendaciones en K-Dramas que puedes ver en Netflix y con los que puedes celebrar a los actores que cumplen años.

Doramas de actores coreanos que cumplen años en enero

Lee Seun Gi

Es uno de los actores más populares, su cumpleaños es el 13 de enero. En Netflix puedes ver "Vagabond", un drama que te dejará pensando. La trama sigue la vida de un hombre que pierde a su sobrino en un accidente de avión; sin embargo, parece que hay algo más detrás.



Con el fin de encontrar a los culpables, se une a una joven con la que descubrirá los secretos del gobierno que cambiarán todo aquello en lo que creían. El final inesperado te dejará con ganas de más.

D.O de EXO

El integrante del grupo EXO cumple años el 12 de enero y ha protagonizado varios doramas. En la plataforma puedes ver "Mi príncipe por 100 días", cuya trama sigue la vida de Lee Yool, un heredero que un día desaparece y solo regresa luego de 100 días. Durante ese tiempo, conoce a Yoon Yi Seo, la hija de un erudito que trabaja en una agencia que soluciona problemas, cuyo nuevo esposo se trata del príncipe.

Hwang In Yeop

El 19 de enero cumple años el actor Hwang In Yeop, quien celebró 31 años en edad coreana. Su dorama más conocido es "True Beauty", lo puedes ver en Viki. La trama sigue la vida de una joven considerada "fea", pero que gracias al maquillaje loga convertirse en una chica bonita. En su nueva escuela conocerá al joven más popular, quien descubre su secreto.

Son Ye Jin

La actriz cumple años el 11 de enero, en 2020 protagonizó el drama de Netflix "Crash Landing on You", la trama sigue la vida de una mujer heredera que tras in viaje en paracaídas, termina en territorio norcoreano. Ahí es perseguida por militares, pero un agente logra salvarla y la ayuda a esconderse en lo que regresa a su país. Sin embargo, ambos se enamoran.

Sigue leyendo:

Netflix: Single's Inferno, el reality coreano del que todos hablan, no te lo puedes perder

SEVENTEEN: ¿Dino tiene novia? Fans sospechan de su relación por esta razón

BTS ama la comida mexicana; Jungkook enloquece al comer este chile