Acusaciones contra Chris Noth ponen en duda segunda temporada de "And Just Like That"

El pasado 9 de diciembre el mundo del entretenimiento estaba fascinado con el estreno de "And Just Like That", la tan esperada secuela de "Sex and the City"; sin embargo, la producción se vio opacada por las acusaciones de abuso sexual contra de Chris North, de 56 años.

Mismas que ya pusieron en duda la segunda temporada de "And Just Like That", según se ha revelado recientemente. Y es que aparentemente, tras el escándalo que persigue a Chris North, quien interpretó a "Mr. Big", todo el equipo detrás del proyecto de HBO Max ha decidido posponer las charlas sobre la continuación de la secuela.

"Se habló de hacer otra temporada, pero después de los últimos días todas esas conversaciones se detuvieron", explicó una fuente a Us Weekly.

Anteriormente, las estrellas de la serie, Sarah Jessica Parker , Cynthia Nixon y Kristin Davis se dijeron entristecidas por los señalamientos contra su compañero, pero reconocieron la valentía de las mujeres que se atrevieron a denunciar: "Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello".

¿De qué se acusa a Chris North?

El 16 de diciembre de 2021, trascendió que dos mujeres bajo los seudónimos de "Zoe"y "Lily" acusaron al actor de presunta agresión sexual. Por un lado, la primera de las víctimas indicó que North la habría agredido el 2004; mientras que la segunda dijo que en su caso la agresión ocurrió en el 2015.

Tras salir a la luz estos señalamientos, otra víctima bajo el seudónimo de "Ava" y la actriz Zoe Lister-Jones reafirmaron las acusaciones. La famosa dijo que su ex coprotagonista de la "Ley y el Orden" tenía comportamientos "inapropiados" durante las grabaciones.

Sin embargo, luego de verse envuelto en el escándalo, Chris North negó las acusaciones en su contra y dijo que son "categóricamente falsas" y que "los encuentros fueron consensuados". Agregó que desconoce "por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres".

A pesar de ello, la agencia que lo representaba, A3 Artists Agency, aseguró a Deadline que "Chris North ya no es un cliente" suyo.

