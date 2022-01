Queen: Roger Taylor confesó las presentaciones que nunca debieron ofrecer

La batería más famosa que tuvo la banda que le dio un reconocimiento mundial a Freddie Mercury, es Roger Taylor. Actualmente tiene 72 años y sigue ligado a la música. Hace unos días se expreso respecto a las giras que Queen nunca debió realizar.

Roger Taylor afirma que estas presentaciones mal realizadas son las actuaciones de la banda inglesa en la localidad de Sun City, Sudáfrica, durante la época del apartheid. Esto porque a nivel grupal Queen siempre intentó ser una banda ajena a inclinaciones políticas y justamente la lucha que lideraba Nelson Mandela, era de índole social y político.

Lo llamativo de esas presentaciones en Sudáfrica que fechan en 1984, por las cuales se manifestó Taylor es que fueron nueve, lo cual no deja margen de arrepentimientos, sabiendo que fue el momento en el que se realizó un boicot cultural al país africano en pos de demandar igualdad entre personas de etnias distintas. Además, era contradictorio frente a la esencia que tenia la banda británica que se manifestó reiteradas veces defendiendo que su intención era la de tocar ante una audiencia de etnia mixta Considerando los shows podrían haber ayudado a finalizar el apartheid.

Fraseando un poco al eterno Freddie Mercury, el músico expresó que “al principio, tienes que recordar que había muchos asuntos políticos muy duros en los '70, Freddie dijo: Mira, no quiero meterme en nada de eso. Quiero salir por el mundo tocando canciones que la gente pueda disfrutar. No estoy aquí para mandar un mensaje”. La ideología del cantante de Queen sigue siendo parte de cada uno de sus compañeros hasta el día de hoy.

“Oh mierda, lo pasamos mal con aquello”, explica Roger, que continuó diciendo que a “Rod Stewart, Barry Manilow... A ellos no les dijeron nada, pero a nosotros sí”. Además justificó que Queen no quiso ponerse al mundo en contra: “Fuimos con las mejores intenciones posibles, en realidad. No sacamos nada de dinero de aquello. Recuerdo que Brian (May) fue para dar algunos premios en el festival Soweto. Fuimos con la mejor intención, pero aún así sigo pensando que fue un error”, cerró.