And Just Like That: ¿Por qué los fans ODIAN el reboot de SEX AND THE CITY?

Han pasado más de veinte años desde que se estrenó el primer capítulo de Sex and The City. Las aventuras amorosas de las neoyorkinas Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha se volverían un ícono de la televisión estadounidense. La serie no solo marcó un antes y después en la historia de las series debido a que por primera vez, las protagonistas mujeres hablaban abiertamente de sexo, sino que también marcó tendencia en la moda gracias a los outfits de sus protagonistas.

Durante seis temporadas, el público siguió el drama de este grupo de amigas aficionadas a beber Cosmopolitans mientras hablaban de sus problemas personales, marcados casi siempre por los problemas para conseguir pareja a sus treinta años. Fueron Carrie y compañía quienes popularizaron el término “soltera y fabulosa”.

Al final de la serie, le siguieron dos películas igualmente exitosas en las que por fin pudimos ver casados a Carrie y Big. Parecía el desenlace perfecto para este cuento de hadas moderno en 2010.



And Just Like That, la decepción del esperado estreno

Tras el estreno de los tres primeros capítulos en HBO Max, los fans de la serie han acudido a las redes sociales para quejarse de lo mal hecha que consideran que está la nueva versión.

La ausencia de Samantha, la muerte de Big en el primer capítulo, la manera de tratar temas de la comunidad LGBT incluyendo personajes “no binarios” solo por querer ser actuales y el supuesto alcoholismo de Samantha no han terminado de agradar al público.

Cientos de análisis de cada capítulo inundan TikTok. Critican principalmente al personaje de Carrie, quien parece no haber madurado y sigue conservando las mismas actitudes tóxicas de las primeras temporadas. El personaje de Miranda dio un giro y ahora parece una especie de Karen (apodo peyorativo usado en Estados Unidos para la gente privilegiada e ignorante). Mientras que Charlotte parece perdida en su propia vida; tal parece que al personaje interpretado por Kristin Davis no le dieron una buena historia qué contar.

En general, se nota que la serie no ha sabido adaptarse a los tiempos modernos; y que su temática, revolucionaria en su tiempo, ya no funciona en 2021. Aunado a que Sarah Jessica Parker se ha convertido en una de las actrices más odiadas debido a su pleito con Kim Katrall.

Tal parece que el reboot no tiene buena estrella; a la lluvia de críticas se han sumado las acusaciones de abuso sexual contra Chris Noth, las declaraciones de Cynthia Nixon juzgando a la serie y el odio de la comunidad LGBT por el tratamiento de personajes homosexuales y no binarios.

No se trata del envejecimiento natural de los actores, simplemente el discurso no ha sabido adaptarse a los tiempos modernos.

