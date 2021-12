And Just Like That: ¿A cuánto asciende la fabulosa FORTUNA de Sarah Jessica Parker?

A pesar de la ausencia de Samantha, uno de los personajes más queridos de Sex And The City, los fans no han perdido la pasión por descubrir qué ha sido de la vida de las solteras más fabulosas de Nueva York en el reboot “And Just Like That”, en el que podemos ver a Carrie, Miranda y Charlotte como mujeres maduras entradas en los cincuenta, enfrentando la sexualidad, la tecnología y las redes sociales desde su hilarante y a veces básico punto de vista.

Es de dominio público el pleito de muchos años entre Kim Catrall y Sarah Jessica Parker, razón por la cual Samantha no aparece en And Just Like That, pues no logró llegar a ningún acuerdo en las negociaciones para actuar en el reboot, además de haber acusado a Sarah Jessica de ser muy poco amable. A pesar de interpretar a dos mejores amigas en la emblemática serie de HBO, en la realidad las actrices no se llevaban bien. Para tristeza de los fans, no hubo reconciliación y la forma de resolver la ausencia de Samantha en la serie, fue señalada en las redes sociales de falta de respeto y mal gusto.

Usuarios de redes afirman que los primeros dos capítulos de And Just Like That son una venganza de Sarah Jessica Parker contra Kim Catrall por no haber querido formar parte del reboot, pues hacen ver al personaje como una mala amiga que se fue a Reino Unido sin avisarles y con un pleito monetario de por medio, cuando los fans de corazón saben que el personaje de Samantha jamás haría algo así. Incluso, hay varias escenas en las que se habla del personaje de Kim Catrall "como si estuviera muerta".

Sex and The City marcó un antes y después en la televisión a lo largo de sus seis temporadas transmitidas de 1998 a 2004; además de las dos películas del mismo nombre que se estrenaron tras el cierre de la serie y que juntas recaudaron más de 713 millones de dólares.

No hay duda de que las historias de estas solteras de Nueva York trajeron fama y fortuna a sus protagonistas, en especial a Sarah Jessica Parker, que además de ser la protagonista, también era productora de la serie.

¿A cuánto asciende la fortuna de Sarah Jessica Parker?

Según datos de Parade, Sarah Jessica Parker, mejor conocida como Carrie Bradshaw posee una fortuna de 150 millones de dólares en 2021. Además, Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis cobrarán la fabulosa cantidad de 1 millón de dólares por episodio en el reboot de And Just Like That, por lo que al finalizar la serie de HBO, las tres actrices habrán sumado 10 millones de dólares a sus cuentas bancarias.