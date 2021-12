Protagonistas de “Sex and The City” apoyan a mujeres que acusan a Chris Noth de abuso sexual

Las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, protagonistas de “Sex and The City” que dan vida a Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes en la serie, externaron su apoyo a las dos mujeres que acusan al actor Chris Noth de abuso sexual.

Las actrices lamentaron en un comunicado las acusaciones en contra del actor que interpreta a “Mr. Big” en la famosa serie y su secuela “And Just Like That…” que se estrenó recientemente, hasta el momento no han mencionado nada sobre su actual relación con el actor.

"Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado un paso adelante y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, señalan en el comunicado citado por la agencia EFE.

Cynthia Nixon y Kristin Davis. Foto: Instagram @justlikethatmax

Acusaciones contra Chris Noth

El caso de las dos mujeres fue publicado por el diario The Hollywood Reporter, donde señalan que el primer incidente ocurrió en 2004 cuando la mujer tenía 22 años y requirió de ayuda médica, pero decidió no interponer una denuncia.

Fue el centro de atención a víctimas sexuales de la Universidad de California, UCLA Rape Crisis Center, el que habría confirmado la versión de la primera mujer que acusó a Chris Noth.

Otra de las mujeres señaló que el abuso habría ocurrido en 2015 cuando tenía 25 años y vivía en Nueva York, indicó que no presentó una denuncia pero contó lo ocurrido a uno de sus amigos quien dio su testimonio.

Al respecto, el actor negó las acusaciones aunque su participación en la serie "The Equalizer", su más reciente proyecto, fue cancelado y no aparecerá en los próximos episodios, detalla EFE.

"Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. No siempre significa no. Esa es una línea que no crucé", dijo el actor a CNN citado por EFE.

Chris Noth es acusado de abuso sexual. Foto: AP

