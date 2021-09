Willie Garson: Las mejores películas del querido actor de Sex and the City

La noche de ayer se dio a conocer la lamentable noticia de que el actor Willie Garson falleció a los 57 años. El anuncio fue realizado por Nathen Garson, hijo del actor, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales, además de fotos y videos inéditos. De acuerdo con John Carrabino, agente del actor, el intérprete de Stanford Blatch en Sex and the City murió a causa de cáncer.

Nathen Garson aseguró estar contento de haber podido compartir todas las aventuras con su padre, quien dejó un gran legado en la historia del cine y la televisión. Como parte de su despedida, el joven aseguró que jamás olvidaría las enseñanzas de su padre, por lo que confesó que jamás olvidaría los momentos que compartieron juntos. Entre las personas que se sumaron a la tristeza de perder a Willie se encontraron Titus Welliever, Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Sara Ramírez y Mario Cantone (Anthony Marentino).

Willie Garson falleció a causa de cáncer. Foto: Twitter @PlanoCinefilo

¿Quién era Willie Garson?

Willie Paszamant Garson fue un actor estadounidense, quien se graduó de la Universidad de Yale. Dos de sus papeles más reconocidos a nivel internacional fueron Henry Coffield en NYPD Blue y Stanford Blatch en Sex and the City; sin embargo, sus apariciones en televisión abarcan una extensa lista. Lo mismo ocurre en el séptimo arte, pues Willie formó parte de importantes producciones.

La última aparición de Willie en televisión fue como parte de "And Just Like That...", la continuación de la exitosa serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, quien resultaba ser su mejor amiga en pantalla. A pesar de su talento, Garson padecía un cáncer que avanzó progresivamente, lo que ocasionó que rechazara participar en diferentes proyectos. Todavía se desconoce la causa de su muerte, pero se espera que la información pronto sea compartida con medios de comunicación internacionales.

El último proyecto en el que participó fue la serie "And Just Like That...". Foto: Twitter @elavisomagazine

Sus 3 mejores películas

Loco por Mary

La película estadounidense se estrenó en 1998 bajo una combinación entre comedia romántica y humor escatológico. En este filme Willie compartió créditos con celebridades como Cameron Diaz, Ben Stiller y Matt Dillon. El filme aborda la vida de Ted Stroehmann, un adolescente torpe que logra tener una cita con la mujer de sus sueños. A pesar de la emoción, el encuentro resulta ser un completo desastre que termina por alejar a ambos personajes, hasta que se reencuentran trece años después.

ABC de amor

La comedia romántica protagonizada por Josh Hutcherson, Charlie Ray, Bradley Whitford y Cynthia Nixon aborda la historia de amor y desamor de dos infantes neoyorkinos que se enfrentan a los conflictos propios de la adolescencia y de la vida, en general, como el divorcio de los padres, la llegada de nuevos integrantes a la familia, los retos escolares y las complicaciones derivadas de las clases extracurriculares.

Como si fuera cierto

El filme está basado en la novela homónima y es protagonizado por Reese Witherspoon y Mark Ruffalo. Ella interpreta a una doctora que no puede hacer nada más que trabajar y él es un arquitecto que se muda a San Francisco para comenzar una nueva vida. Tras un terrible accidente, la vida de ambos se une bajo circunstancias poco comunes, por lo que empiezan a conocerse hasta enamorarse profundamente.