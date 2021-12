Protagonista de Sex And The City es acusado de abuso sexual contra dos mujeres

El actor de 67 años Chris Noth, quien junto con Sarah Jessica Parker protagonizó la exitosa serie de televisión Sex And The City, se encuentra en el ojo del huracán tras haber sido acusado por abusar sexualmente de dos jóvenes mujeres. Todo esto ocurre en la víspera del estreno de And Just Like That..., producción que significa el regreso de los personajes principales de SATC.

De acuerdo con información que The Hollywood Reporter publicó este jueves 16 de diciembre, el actor estadounidense habría abusado de un par de mujeres que no se conocen entre sí hace 17 y seis años. Al darse a conocer la noticia, quien diera vida a "Mr. Big" negó las acusaciones en su contra.

"Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados y es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres", declaró Noth a Page Six.

Los testimonios de las víctimas

La primera mujer que decidió romper el silencio, identificada como Zoe, relató que tenía sólo 22 años cuando conoció a Chris Noth; en ese entonces, ella trabajaba como asistente en una agencia de talentos y el actor comenzó a coquetear con ella tras conseguir su número telefónico. "Fue en el pico de Sex And The City, él era como iun dios para nosotros", relató el ex jefe de la mujer.

Zoe contó que en agosto de 2004 ella y su mejor amiga fueron al apartamento de Noth y él le pidió a ella que le llevara un libro a su habitación. Entonces el actor, que entonces tenía 49, la besó a la fuerza, la llevó a la fuerza a la cama y abusó de ella. La mujer recordó que incluso el actor se buró de ella cuando le dijo que siquiera buscara un condón.

Quedó muy lastimada y su amiga tuvo que llevarla a un hospital de Los Ángeles. Pero decidió no decir quién fue, porque temió que nadie le creería. Tras la agresión sexual, Zoe fue a terapia -aunque confesó que intentó 'enterrar' el episodio-. Sin embargo, THR precisó que contactó a la especialista que trató a la joven.

En tanto, la segunda agresión sexual habría ocurrido en 2015, cuando el actor ya estaba casado con Tara Wilson. Una mujer identificada como Lily denunció que Noth abusó de ella cuando trabajaba como mesera en la sección VIP de la Number Eight Disco, un popular centro nocturno en la ciudad de Nueva York.

La mujer, que entonces tenía 25 años, confesó que el actor coqueteó con ella y, aunque ella sabía que él era casado, accedió a salir con él, "es una locura, Mr. Big me está invitando a cenar", dijo a The Hollywood Reporter. Entonces quedaron de verse en el Il Cantinori, un restaurante que salió en Sex And The City, donde Carrie, el personaje de Sarah Jessica Parker, celebra su cumpleaños 30.

Cuando Lily llegó al lugar, la cocina estaba cerrada, por lo que sólo convivió con Noth en el bar, y después éste la invitó a su apartamento para beber un poco de whiskey. Ahí, el actor la besó tras varios intentos y la obligó a hacerle sexo oral. "Cuando todo terminó, fui al baño, me estaba sintiendo fatal. Totalmente violada. Todos mis sueños con esa estrella que amaba dese hace años se habían ido", dijo.

Al día siguiente Chris le mandó un mensaje esperando que no tomara a mal lo que había pasado la noche anterior y ella simplemente minimizó que había sido víctima de abuso. Por semanas Noth insitió en verla de nuevo pero ella ya no accedió.

