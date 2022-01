Chayanne: ellas fueron las AMANTES del "papá de todo México”

Chayanne es un los hombres más guapos y talentosos del planeta entero, tanto que es considerado por muchos el “papá de México”. En esta ocasión vamos a recordar a las amantes que tuvo a lo largo de su vida. Se tiene que mencionar que lleva cerca de 30 años casado.

El puertorriqueño de 53 años cautivó al mundo entero con su sonrisa, sus pasos de baile y gran voz, por lo que muchas mujeres mueren por él, pero la realidad es que pocas pudieron conquistar su corazón. Se tiene que reconocer que tiene bien guardados muchos aspectos personales, por lo que no se sabe en realidad cuantas mujeres formaron parte de su vida previo a ser famoso. Ahora vamos a revelar las amantes que se le conocen.

Previo a su boda en 1992, el cantante tuvo un romance con una afamada cantante mexicana, misma con la que se dice tuvo una intensa historia de amor. Dicho romance se dio cuando ella era jovencita, tenía 19 años, mientras que él pertenecía al grupo “Los Chicos”.

Sus amores

Hasta el momento solo se sabe de dos mujeres que lograron conquistar el corazón de Chayanne, una es su esposa Marilisa Maronesse, con quien tiene dos hijos que salieron igual de guapos que los padres, se tiene que recordar que la dueña del corazón del interprete de “Torero” fue Miss Venezuela. La otra mujer se es Yuri.

Durante una entrevista de Chiquinquirá Delgado, la cantante de “La maldita primavera” contó como fue la historia de amor que vivió con el puertorriqueño. Se podría decir que fue un flechazo a primera vista cuando eran jóvenes. Ella asegura que le encantó desde el primer momento.

“Yo lo conocía en una gira con Los Chicos y ahí nos hicimos como el ojito. A mí me gustaba mucho, yo estaba chamaquita, tendría 19 años y me encantaba, me encantaba… Cuando iba a México nos veíamos en casa de una tía que nos alcahueteaba, pero nunca fue mi novio, fue mi enamorado, pero es no se concretó porque él vivía en Puerto Rico”, expresó Yuri.

Desde 1992, el cantante se casó con Maronesse con quien lleva un matrimonio bastante bueno, por lo que se puede saber. Actualmente tienen dos hijos, Isadora y Lorenzo, quienes sacaron la sonrisa y guapura de sus padres y ahora también están rompiendo las redes sociales como lo hace su padre.

