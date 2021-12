Yuri y Juanpa Zurita rompen en llanto en "¿Quién es la máscara?"; esto les dijo un FINALISTA

"¿Quién es la máscara?" llegó a la final en medio de sorpresas y emociones por la despedida de celebridades con sus personajes, de quienes ahora cargan grandes aprendizajes que compartieron con los investigadores llevándolos hasta las lágrimas como en el caso de Yuri y Juanpa Zurita.

Fue tras el duelo final entre Gitana y Apache que éste último habló de lo mucho que aprendió y agradeció tanto al público como al programa por la oportunidad de realizar a este personaje, pues aseguró que encontró en él una nueva manera de comunicarse y aunque no estaba seguro del camino a seguir le ayudó a escucharse y a quienes lo rodean.

Estas palabras lograron conmover a Yuri y al youtuber Juanpa Zurita, quienes no evitaron derramar lágrimas al hablar de su experiencia en el reality como investigadores conociendo a fondo los sentimientos de las celebridades con las pistas que lanzan sus personajes.

Yuri y Juanpa Zurita rompen en llanto por las palabras de Apache. Foto: Instagram @quieneslamascara

Emotiva final de "¿Quién es la máscara?"

Aunque Yuri y Juanpa Zurita no fueron los únicos que protagonizaron momentos emotivos durante la final de la tercera temporada, pues otro de ellos fue entre el investigador Carlos Rivera y Emilio Osorio, quien reveló que se encontraba tras el personaje de La Hueva ocupando el tercer lugar en la competencia.

El exacadémico recordó el paso del hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio por "La Voz México", donde fue rechazado por los jueces pero ambos tuvieron una profunda plática que el joven cantante y actor recuerda, por lo que no dudó en agradecer a Carlos Rivera.

“Te has dado cuenta hoy con lo que hiciste en todo el programa. Te ganaste a la gente, hiciste un personaje más allá de lo que tú has creado en tu propia carrera porque no cabe duda que te lo has hecho tú más allá de tu apellido”, dijo el novio de Cynthia Rodríguez.

La actriz Gala Montes fue quien ocupó el segundo lugar del programa, pero no evitó ser parte de los emocionantes momentos al despedirse de su personaje de Gitana: “Estoy encantada de conocerlos y de conectar con personas tan maravillosas. Gracias por cada halago, me ha motivado muchísimo. Gitana hizo que me crecieran alas porque me siento realizada, me siento feliz como mujer y como artista”.

Gala Montes era Gitana en "¿Quién es la máscara?". Foto: Instagram @galamontes

Una de las grandes sorpresas de este domingo fue la revelación de que Gloria Trevi se encontraba tras el misterioso personaje de Hombre de Piedra, la cantante también fue parte de estos instantes cuando recordó que fue ese el escenario que la vio crecer como artista cuando tan sólo tenía 14 años.

