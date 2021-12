Entre lágrimas, Gala Montes sale de "¿Quién es la máscara?" en el SEGUNDO lugar

Este domingo 19 de diciembre se celebró la final de "¿Quién es la máscara?" donde Gala Montes ocupó el segundo lugar y reveló que se escondía tras el personaje de Gitana, aunque no pudo evitar derramar lágrimas al despedirse de los investigadores con un emotivo mensaje.

El final de la tercera temporada fue uno de los más emotivos del programa, pues se evidenció el fuerte lazo entre los investigadores y los personajes pese a que no se conocía la identidad de la celebridad tras la máscara. Así lo demostró Gala Montes quien se dijo agradecida y contenta por la oportunidad de participar pues Gitana le dejó grandes enseñanzas.

“Estoy encantada de conocerlos y de conectar con personas tan maravillosas. Gracias por cada halago, me ha motivado muchísimo; Gitana hizo que me crecieran alas porque me siento realizada, me siento feliz como mujer y como artista”, dijo la actriz entre lágrimas sobre su personaje que estaría inspirado en su mamá, su hermana y su sobrina.

Gala Montes era Gitana en "¿Quién es la máscara?". Foto: Instagram @galamontes

La actriz se convirtió en una de las favoritas en el reality show y aseguró que su participación "fue un viaje increíble en el que me pude conocer, pude reafirmar y confirmar muchas cosas. Fue un viaje introspectivo, fui yo desde mis raíces, desde mis sueños y es lo que quise mostrar".

Kalimba es ganador de "¿Quién es la máscara?"

El integrante de OV7 se sumó a la lista de triunfadores de "¿Quién es la máscara?" junto a Vadhir Derbez y la cantante María León, aunque con su personaje de Apache con el que logró conquistar al público demostrando su talento en baile y canto sobre el escenario, pero con su simpatía fuera de él.

El intérprete de "Duele" habló de los momentos difíciles por los que ha atravesado en su carrera, pero motivo a sus fans a seguir adelante pues todo pasa y pueden continuar con sus metas: "El mundo los va a golpear un día, nada más tengan fe y estarán en el lugar donde querían estar”.

Tatiana, Mauricio Garza, Paola Espinosa, Ricardo ‘El Finito’ López, el tiktoker Kunno, Faisy, Adriana Monsalve, Emmanuel Palomares, Lorena Herrera, María del Sol, Carlos Ponce, Noel Shajris, Dulce María, Sandra Echeverría y Erik Rubín son las celebridades que participaron en la tercera temporada.

En un live en Instagram, Gala Montes y Kalimba revelaron que fue hasta este domingo cuando se enteraron de quién sería el ganador pues grabaron dos finales donde ambos triunfaban y perdían ante la contingencia por el Covid-19. Por ello, la noticia ha tomado por sorpresa a ambos, quienes habían sido cuestionados tanto por fans como por sus amigos y familia sobre el final del reality.

