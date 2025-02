Ángela Aguilar regresa a YouTube con un íntimo video sobre su vida privada y al lado de Christian Nodal

Ángela Aguilar retomó sus videos vlogs en YouTube y recientemente publicó la grabación número 103 con la que les da a conocer a sus fanáticos un poco más sobre su vida privada y también detalles referentes a su carrera como estrella de la música regional mexicana.

Este nuevo video disponible en el canal oficial de Ángela Aguilar en YouTube se trata de cómo se vivió el detrás de cámaras de la grabación de “La maldita primavera”, el tema con el que participa en el nuevo disco de Yuri, una canción que ya está disponible en plataformas.

Pero los seguidores de la hija de Pepe Aguilar de inmediato notaron la presencia del también cantante Christian Nodal, quien ahora es esposo de Ángela Aguilar, la celebridad estuvo como invitado en el vlog, por lo que mencionaron que poco a poco se desbloquean nuevos personajes en la vida de la artista.

El cantante Christian Nodal apareció de la mano de su esposa en la grabación del vlog que hace para su canal oficial en YouTube, aunque el sonorense no tuvo ningún diálogo, sí se ve que cada que puede y su agenda lo permite acompaña a su pareja a los compromisos que tiene de trabajo.

Nodal y Ángela Aguilar lucen felices en el nuevo video de YouTube de Ángela Aguilar. Foto captura de pantalla YouTube/Angela Aguilar Oficial

¿Cómo es la relación de Nodal y Ángela Aguilar?

Los famosos no hablan mucho sobre su relación como esposos, ya que cuando lo han hecho han sido señalados por las personas que no están de acuerdo en que estén juntos, pero a las celebridades parece no importarles y disfrutan de los momentos íntimos que tiene solo para ellos.

Nodal en los últimos días ha estado en varias plazas y palenques a lo largo de la republica mexicana y es Ángela Aguilar una de sus acompañantes, quien están junto a su esposo en todo momento y además disfruta de los eventos del cantante sonorense.

Christian Nodal es el nuevo personaje en los videos en YouTube de Ángela Aguilar. Foto captura de pantalla YouTube/Angela Aguilar Oficial

¿Cuánto tiempo de casados tienen Nodal y Ángela Aguilar?

La polémica pareja conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar empezó su historia como marido y mujer el 24 de julio del 2024, día que se casaron en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en el estado de Morelos, por lo que apenas estarían cumpliendo este 2025.

Una de las incógnitas sobre la pareja y por la que son cuestionados los enamorados es sobre cuando tendrán su primer hijo juntos, ya que Nodal se convertirlo en padre junto a su expareja Cazzu, aunque su separación estuvo en polémica debido a que presuntamente estuvo Ángela Aguilar inmiscuida.