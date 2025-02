Imelda Garza Tuñón desmiente a su examiga Nagibe Abbud y asegura que le pagaron para declarar contra ella

Recientemente Nagibe Abbud, examiga de Imelda Garza Tuñón, a quien conoció mientras formaban parte del grupo musical Finnix hace unos años, se unió a la polémica entre Maribel Guardia y la joven madre de José Julián luego de que realizara una serie de señalamientos y presentará supuestas evidencias en contra de su antigua compañera.

La actriz y cantante quien además es sobrina del comediante Omar Chaparro, ha llegado a mostrar presuntas conversaciones en donde Imelda se habría puesto en contacto con un dealer, así como videos en donde se le puede observar en estado inconveniente solicitando sustancias ilícitas. Igualmente dijo ser testigo de conductas violentas de su examiga hacía Julián Figueroa, llegando a llamarla psicópata y manipuladora.

Ante dichas declaraciones, fue la misma viuda del difunto cantante quien salió a desmentir a su excompañera, asegurando que estaría tratando de sacar provecho de su situación ya que estaría recibiendo dinero para testificar en su contra a base de distorsionar la verdad.

Durante la emisión del programa de radio "Shanik en Fórmula", la famosa conductora dijo haber recibido un mensaje por parte de Imelda Tuñón, en el cual dio su respuesta ante los señalamientos de Nagibe Abbud en su contra, asegurando que se trataba de una persona mentirosa, pues contrario a lo que comentó, su pareja y Julián jamás fueron amigos cercanos, además de acusarla por haberle ofrecido drogas en una de sus fiestas de cumpleaños.

"Shanik, esta chava dice muchas mentiras. Voy viendo en lo que me etiquetaste, Julián vio a su novio dos veces en su vida, nunca se pasaron sus números de teléfono. Ella y su novio trataron de darme cocaína hace dos cumpleaños, tengo testigos de cuando me negué. No dice que le soltaron dinero para andar haciendo todo esto y ella sabe que yo lo sé", respondió Imelda.