Luis Enrique Guzmán explica que sucedió con la Palma de Oro que Silvia Pinal ganó por su actuación en "Viridiana"

A más de dos meses desde el fallecimiento de Silvia Pinal el pasado 28 de noviembre de 2024, el legado de la actriz sigue dando mucho de qué hablar, pues al partir de este mundo, la última diva del cine mexicano dejó una gran variedad de bienes materiales con un alto valor histórico.

Uno de los más cotizados es la Palma de Oro que la intérprete recibió en el Festival de Cannes de 1961 por su actuación en la aclamada y polémica cinta de Luis Buñuel, "Viridiana", un reconocimiento fabricado a base de la fundición de 118 gramos de oro amarillo con una pureza de 18 quilates.

En entrevista para las cámaras de "Venga la alegría", Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal reveló que fue lo que sucedió con el importante premio tras la muerte de su madre, explicando que se encuentra resguardado de manera segura en una vitrina especial que la propia actriz eligió antes de su partida.

Asimismo, Luis Enrique Guzmán habló sobre el paradero de la supuesta copia de "Viridiana" que Silvia Pinal habría traído a México con el fin de salvaguardarla ante su posible destrucción por parte del gobierno español de aquellos años quienes se encargaron de censurar la cinta en el país, señalando que desconocía si la actriz se había quedado con el rollo o si se lo regresó a Luis Buñuel, con quien tuvo un reencuentro en un hospital.

“No sabemos, mi mamá tiene por ahí dos, tres celulosas, pero ya Viridiana no creo que sean. Yo no se si se la regreso al maestro porque lo vimos ya cuando estaba en el hospital, coincidió que mi mamá también estaba en el hospital y también estaba el maestro Buñuel, pero no sé si mamá le haya dado la cinta o qué haya hecho con ella, este tipo de cosas no nos las contaba", reveló.