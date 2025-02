Valentina Gilabert, ya despertó del coma inducido, esto es todo lo que se sabe sobre su salud

El pasado 5 de febrero, las redes sociales se incendiaron luego que se dio a conocer que la “influencer” Marianne Gonzaga apuñaló por más de 10 ocasiones a la joven Valentina Gilabert, luego de que presuntamente la modelo es la nueva pareja sentimental de su ex y padre de su hija.

Tras la agresión, Valentina fue trasladada a un hospital en donde se ha debatido entre la vida y la muerte, mientras que Marianne fue detenida por las autoridades capitalinas. A poco más de una semana de esta trágica agresión, esto se sabe de la salud de Valentina Gilabert.

¿Cuál es el estado de salud de Valentina Gilabert?

Tras la agresión que recibió por parte de Marianne Gonzaga, Valentina tuvo que ser inducida a un coma, sin embargo, la joven modelo ya despertó de éste, según información que la madre de la modelo rindió en una conferencia de prensa.

Además de revelar que Valentina ya despertó del coma inducido, la madre de la modelo confesó que la joven presenta un cuadro de ansiedad, esto debido al trauma que le provocó el ataque que sufrió a manos de Marianne Gonzaga, el pasado 5 de febrero.

"Le están apenas bajando la sedación, entonces es poquito a poquito, y está como despertando, teniendo mucha ansiedad, por obvias razones, por el trauma", dijo la madre de Valentina

A Valentina Gilabert le han practicado más de 5 operaciones

En entrevista con varios medios de comunicación, David Muri, amigo de Valentina y de la familia Gilabert también dio detalles de las cirugías a las que la modelo se ha sometido tras el ataque que sufrió, pues según el hombre han sido entre 8 y 9 cirugías las que le han practicado para salvar la vida de la modelo.

“Las operaciones han salido con éxito, (le han practicado) como ocho o nueve operaciones, en el esofago, en los pulmones por que también tuvo perforaciones en los pulmones, en el cuello, en la mano, que es con la que trató de protegerse, todas han salido con éxito”, dijo Muri para Ventaneando

Muri aseguró que hasta que Valentina no salga del coma inducido, los médicos podrán darse cuenta de la recuperación de la modelo, sin embargo, el joven aseguró que Valentina ha tenido movimientos en los ojos, pero no los ha abierto por completo y también ha mostrado reacciones en la mano, sin embargo, no ha hablado.

