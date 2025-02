"No fue un golpe, fue un fregadazo": Lety Calderón le responde a Karla Esquivel tras agredirla en una telenovela

En las últimas horas los nombres de las actrices, Karla Esquivel y Lety Calderón, han aparecido en las principales portadas de los medios de la farándula después de que la primera de ellas acusara a la "villana" de darle un golpe durante una de las escenas de la telenovela "Mi amor sin tiempo".

En una plática para el canal de YouTube "“Plan astral”, la joven actriz de Televisa, Karla Esquivel relató el momento en el que Lety Calderón le dio un fuerte golpe en la grabación de una escena. Al parecer la agresión no estaba en el guion de la telenovela "Mi amor sin tiempo".

En este sentido, Karla Esquivel dijo que incluso el director de la telenovela ingresó a la locación para saber qué es lo que había pasado. A pesar de ello, Lety Calderón nunca le habría ofrecido una disculpa a la joven actriz, pero sí confirmó que le dio un fuerte golpe.

"Me da un golpe, a mí nunca nadie me había pegado en la vida. Se escuchó como si me hubiera dado un puñetazo. Ella nada más me dijo '¿Nunca te habían dado una cachetada?'", dijo la actriz.