Juan Manuel Márquez arremete contra el próximo rival de Canelo Álvarez: "William Scull no es nadie en el boxeo"

Canelo Álvarez ya confirmó su primera pelea del 2025 y será contra William Scull. El tapatío y el cubano estarán en subiendo al ring para el 3 de mayo en Arabia Saudí. Ahora, previo a que comiencen toda la parte mediática previa a la contienda, ya comenzaron con las críticas por la selección del rival para la primera función en la que se enfundará los guantes el tapatío en este año. Uno de los principales críticos fue Juan Manuel Márquez, quien se fue contra el rival del actual mejor libra por libra de la actualidad.

La leyenda del boxeo mexicano dejó claro que William Scull no es nadie en el mundo del boxeo, esto a pesar de ser el vigente campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El 'Dinamita' condenó como un don nadie al cubano que buscará quedarse con todos los títulos del tapatío el próximo fin de semana de la Batalla de Puebla.

"No sé qué va a pasar, pero William Scull no es nadie en el boxeo. Sí, es campeón de la FIB, pero... ¿conoces a William Scull ? Yo no conozco a William Scull ", dijo Juan Manuel Márquez a ESNEWS.

El cubano no dejó pasar la oportunidad de responder a las palabras del Dinamita Márquez. William aseguró que lo que dijo el mexicano es una falta de respeto para un peleador que viene de abajo. A pesar de sentir que fue una "agresión" a su persona, Scull dejó claro que no iba a entrar en dimes y diretes con él y lo mejor era aceptar su forma de pensar.

"Una total falta de respeto. El día que pide una entrevista se la di y ahí me dijo que era peligroso y después, por atrás, está diciendo que no. Un boxeador que viene de abajo no es para que diga eso. Pero bueno, no puedo poner mensajes en su cabeza. Tendrá su criterio, su forma de pensar y de ver las cosas. Que Dios lo bendiga", expresó para los micrófonos de Porobox TV.