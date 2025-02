¿Canelo Álvarez confirma su pelea para el 3 de mayo? Todo lo que sabe sobre la contienda

El nombre de Canelo Álvarez se ha visto envuelto en una serie de polémicas recientemente. Primero se canceló el acuerdo que se tenía con Terence Crawford para subir al ring en septiembre. Después comenzó la guerra de mensajes en redes sociales con Jake Paul, quien terminó burlándose del tapatío y prácticamente de todo México en un video. Ahora, en medio de toda esta polémica parece que el campeón supermediano ya habría elegido a su próximo rival para el 3 de mayo.

Fue a través de redes sociales que el propio Canelo habría dado a entender que ya tiene confirmado al primer rival para este 2025. Si bien es cierto que el mensaje no confirma nada, todo parece indicar que la publicación realizada por The Ring Magazine es correcta, es decir, el tapatío ya tiene rival y no es ninguno de los nombres que aparecieron en las listas previas.

Saúl Álvarez compartió en una historia la publicación del medio antes mencionado donde se lanzaba como Breaking News que el tapatío se enfrentará a Scull el próximo 3 de mayo. Uno de los detalles que se deben destacar tiene que ver que el tapatío se alegaría de La Vegas, su segunda casa, para pelar en Riyadh, a capital de Arabia Saudí. La publicación del pugilista mexicano viene de la mano de unos emoji de alarma roja.

Canelo habría dado a entender que la pelea contra Scull es una realidad (IG: canelo)

¿Quién es William Scull, el próximo rival del Canelo Álvarez?

El mexicano habría elegido a William Scull como su próximo rival con la finalidad de poder volver a ostentar el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mismo que perdió por decisión en la mesa y no por una derrota. El fajín está en manos del cubano, quien tendrá la misión de frenar a un Canelo que arriesgará los tres cinturones que tiene actualmente en su poder. Ahora, después de confirmarse la contienda, vamos a hablar sobre el próximo rival del Saúl.

William Scull nació el 6 de junio de 1992 en Matanzas, Cuba. El pugilista es apodado el 'Indomable', en parte porque se mantiene invicto a sus 32 años. El cubano radica en Berlín, Alemania, lugar donde se hizo con el cinturón supermediano que le fue arrebatado al tapatío por la FIB. Previo a la pelea del próximo 3 de mayo en Arabia Saudí, el centroamericano cuenta con 23 peleas ganas, 9 por KO y cerro derrotas.

La última ocasión que nacido en Cuba subió al ring fue el 19 de octubre de 2024. La pelea fue contra Vladimir Shishkin y se realizó en Stadthalle, Falkensee, en Alemania. La pelea terminó en las tarjetas, donde se impuso por decisión unánime. Gracias a este victoria fue que el Canelo lo contempló como candidato para enfrentarlo.

Sigue leyendo:

La UFC vuelve a México: ¿Cuándo, dónde, y quién peleará en el evento de artes marciales mixta?

Era de los mejores jugadores de la NFL y se convirtió en el único futbolista que ha muerto en el campo