Científicos revelan en qué lugares podría caer el asteroide 2024 YR4, capaz de destruir una ciudad entera

En medio de la creciente preocupación que ha causado el asteroide 2024 YR4, la comunidad científica ha hecho un llamado para no causar alarma entre la población, pero sí advertir sobre los posibles lugares dónde este cuerpo celeste podría aterrizar en caso de una colisión. Es importante precisar que, actualmente, el asteroide tiene un 2.27 por ciento de probabilidades de que impacte al planeta

Información oficial, compartida por la agencia espacial, indica que el asteroide 2024 YR4 fue descubierto el año pasado, es decir, en 2024, pero recientemente comenzó a causar preocupación entre la comunidad internacional debido a su gran tamaño. Científicos de todo el mundo han explicado que la roca espacial mide aproximadamente 40 y 100 metros de diámetro; debido a sus medidas, se encuentra catalogado en el nivel 3 de riesgo en la Escala de Turín, medida que calcula con un máximo de 10 la letalidad de los asteroides.

En este sentido, las autoridades han comparado el tamaño del asteroide 2024 YR4 con el asteroide Tunguska, el cual causó el impacto más explosivo registrado en la historia cuando atravesó la atmósfera de la Tierra en 1908, matando a tres personas. El cuerpo celeste explotó en el aire sobre Siberia en lo que se conoce como una "explosión aérea", equivalente a detonar 50 millones de toneladas de TNT.

¿En qué lugares podría impactar el asteroide 2024 YR4?

Estos son los lugares donde podría ocurrir la colisión. Foto: Freepik.

Sobre los posibles lugares donde podría impactar el asteroide 2024 YR4, la NASA ha sugerido que esto podría ocurrir en una amplia zona que va desde América del Sur, a través del Océano Atlántico, hasta el África subsahariana. Por su parte, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) ha compartido un listado de posibles áreas que podrían verse afectadas por este enorme cuerpo celeste, las cuales son:

Océano Pacífico oriental.

Norte de Suramérica.

Océano Atlántico.

África.

Mar Arábigo.

Sur de Asia.

Cabe mencionar que estos sitios son resultado de las investigaciones, pero es probable puedan modificarse conforme el transcurso del tiempo. Además, aunque estas son las zonas de mayor riesgo, el asteroide 2024 YR4 tiene una baja posibilidad de chocar contra el planeta Tierra, por lo que la comunidad científica ha exhortado a la población a no caer en pánico y mantenerse informada a través de las agencias de Gobierno oficiales.

¿Qué tan probable es que el asteroide 2024 YR4 impacte en la Tierra?

La probabilidad de impacto sigue siendo baja. Foto: Freepik.

Los pronósticos de las agencias espaciales estiman que el asteroide se acercaría a la Tierra el próximo 22 de diciembre de 2032. Hasta ahora, la Agencia Espacial Europea tiene calculado que existe un 2.27 por ciento de probabilidades de que este cuerpo celeste impacte al planeta. Por su parte, las posibilidades de este asteroide pase de largo y no entre a la atmósfera terrestre son más altas; por lo que se espera que no deje efectos devastadores.

Un ingeniero de Catalina Sky Survey y cazador de asteroides- identificado como David Rankin-, comentó, en una entrevista con el medio especializado Space.com, que las personas aún no tienen motivos para preocuparse, puesto que la posibilidad de un choque es muy baja: "la gente no debería preocuparse por esto todavía. La probabilidad de impacto es todavía muy baja, y el resultado más probable será que una roca se acerque y no nos alcance", sentenció.

