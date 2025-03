Avión se estrella en un lago congelado de Alaska, dos niños y su padre se salvan de milagro

Dos niños y un adulto fueron encontrados con vida en Alaska, luego de que el avión en el que viajaban se estrelló la noche del domingo 23 de marzo. Según información del medio en inglés CNN, los tres sobrevivientes fueron hallados con vida el lunes 24, doce horas después de que la aeronave en la que se transportaban se estrelló contra el lago congelado de la península de Kenai, hecho que pudo haber cobrado la vida de los pasajeros.

Los sobrevivientes presuntamente fueron encontrados por personas que se sumaron a la búsqueda del avión, el cual fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo. Medios locales informaron que la aeronave accidentada era un Piper PA-12 Super Cruiser, el cual se perdió del radar cuando volaba por la tundra congelada en las montañas de Kenai.

Dale Eicher, un hombre dedicado a la búsqueda y rescate, comentó a CNN que él había salido a buscar los restos del avión cuando escuchó que uno de sus compañeros había encontrado a tres personas en el lago Tustumena, por lo que él decidió regresar y avisar a la policía, ya que en las montañas no hay buena recepción de teléfono y esto complica la comunicación.

Rescatistas encontraron a tres sobrevivientes del accidente

El avión se estrelló en Alaska. Foto: freepik.

“Llamé inmediatamente a la policía porque aún tenía cobertura y sabía que era muy probable que el hombre que lo había encontrado no tuviera cobertura”, dijo el hombre a fuentes consultadas por el medio antes mencionado. “Me quedé muy sorprendido. No esperaba que los encontráramos. No esperaba que los encontráramos vivos con seguridad… no siempre sale tan bien”, dijo Eicher al explicar sobre lo peligroso que puede ser un accidente aéreo en las montañas de Kenai.

Por su parte, el jefe de la región del Pacífico Occidental de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Dennis Hogenson, se mostró optimista ante la situación y dijo que el hallazgo de tres pasajeros con vida era una noticia "buena y notable". Añadió que los investigadores siguen trabajando para encontrar las causas que provocaron el siniestro de la aeronave, donde únicamente se trasladaban un hombre y sus dos hijos menores de edad.

¿Quiénes son los sobrevivientes?

Los sobrevivientes fueron hallados en un lago congelado. Foto: Freepik.

Sobre la identidad de las personas que fueron rescatadas con vida, las autoridades no revelaron el nombre del hombre, ni de sus hijos. Únicamente se dio a conocer que los pequeños serían menores de edad, pues ambos eran estudiantes de primaria. Se desconoce si realizaban el viaje por algún motivo en particular, o si solo era por turismo. Se espera que en los próximos días se dé a conocer más información sobre el hecho.

Hasta ahora, las causas que provocaron el lamentable accidente. Las autoridades locales siguen recabando las pruebas para poder determinar qué fue lo que ocasionó la tragedia. Medios locales informaron que las tres personas que sobrevivieron fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida.