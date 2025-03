Influencer graba en VIDEO presunto acoso en un hotel: "no sabía si me iba a estrangular"

Una reconocida creadora de contenido irlandesa narró, en uno de sus más recientes videos compartidos en Instagram, la aterradora experiencia de que vivió tras salir de fiesta en la ciudad de Dublín. La influencer, conocida en redes sociales como Chloe Koyce, detalló que fue víctima de un presunto caso de acoso por parte de un hombre, quien la hostigo y la persiguió hasta la habitación de su hotel, sin que nadie tratara de ayudarla.

Chloe Koyce, quien cuenta con más de 180 mil seguidores en Instagram, narró parte de su experiencia aterradora y habló sobre lo que sintió en aquellos momentos, con el objetivo de crear conciencia entre sus seguidores sobre los peligros que corren las mujeres en público. Según lo dicho por la creadora de contenido, el día de los hechos ella regresaba de una fiesta en la ciudad de Dublín y caminaba en dirección a su hotel.

La joven dijo que se percató de que un hombre la estaba siguiendo, por lo que comenzó a caminar más rápido. Sin embargo, el sujeto llegó hasta el hotel donde la influencer se hospedaba y, sin temor alguno, subió al elevador junto con ella. Koyce recordó que para ese punto ella ya estaba presa del pánico, por lo que el hombre aprovechó su estado de shock y comenzó a quitarse el cinturón del pantalón frente a ella.

Influencer fue perseguida hasta la habitación de su hotel

La joven narró todo en un video en redes. Foto: IG / chloekoyce

"No estaba segura de si me iba a estrangular o quitarse los pantalones", dijo Chloe en su más reciente video publicado en redes sociales. Explicó que el sospechoso tendría entre 19 y 20 años de edad aproximadamente, pero aseguró no reconocerlo. La creadora de contenido relató que cuando las puertas del elevador se abrieron ella salió corriendo sin mirar atrás, hasta que llegó a su habitación, donde se encerró y no volvió a salir en el transcurso de las siguientes horas.

Chloe contó que informó el incidente a la recepción del hotel y le dijeron que un empleado del hotel había visto al hombre entrar al hotel, pero había supuesto que era su novio. "Espero que después de esta historia tengan más seguridad. Este mundo es una locura. Revisaron las grabaciones de seguridad y no pudieron encontrarlo", sentenció la creadora de contenido al hablar sobre el acoso que sufrió por parte de un hombre extraño que la persiguió desde la calle hasta la habitación de su hotel.

La creadora de contenido no reveló el nombre del hotel

La joven no reveló el nombre del hotel. Foto: IG / chloekoyce

Tras la publicación de su video en redes sociales, Chloe emitió un comunicado a través de sus historias de Instagram, donde agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores y otros creadores de contenido: "hola a todos, antes que nada, muchas gracias por sus amables mensajes y comentarios hacia mí y mi mamá", dijo la joven. Agregó que su agresor "era un joven irlandés, de entre 18 y 22 años".

De igual manera, confirmó que después del suceso contactó con el personal del hotel, el cual estaba preocupado por lo sucedido, pero no hicieron nada al respecto. "Personalmente, creo que todos los hoteles deberían tener algún tipo de seguridad para acceder al edificio y usar los ascensores. No quiero revelar el nombre del hotel todavía, ya que prefiero ocuparme de eso yo misma primero. Esto también sirve como recordatorio para que todos los hoteles mejoren sus sistemas de seguridad", dijo la creadora de contenido. "Se ha informado de todo a los guardias, junto con un video de su rostro. Por eso no lo he compartido en redes sociales. No quiero que la atención se centre en él ahora mismo", sentenció.