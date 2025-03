Aprueban eutanasia de la joven Noelia, pese a la negativa de sus padres: “Me la están matando”

Luego de una intensa batalla legal contra sus propios padres, la joven Noelia, quien se encuentra tetrapléjica desde octubre de 2022, finalmente obtuvo luz verde para poder tener una muerte digna a través de la eutanasia debido a que las autoridades españolas concluyeron que la solicitante padece "dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante", además, señalaron que la joven de 24 años de edad se encuentra en plena capacidad para decidir sobre su vida.

Noelia es una joven catalana de 24 años de edad que quedó tetrapléjica luego de haber sufrido una delicada lesión en su columna, la cual, se originó debido a que se lanzó desde un quinto piso con la intención de quitarse la vida, de acuerdo con los datos de su expediente, la joven habría sufrido una agresión sexual previo a estos hechos, además, su madre ha declarado en distintas ocasiones que desde muy pequeña fue diagnosticada con otros padecimientos psicológicos, lo cual, fue clave para que intervinieran en su decisión de recurrir a la eutanasia.

Las autoridades españolas determinaron que Noelia no presenta ni presentará mejoría en su condición. Foto: Freepik

Fue en 2023 cuando la joven solicitó morir dignamente a través de la eutanasia y aunque había recibido una respuesta favorable, sus propios padres obligaron a las autoridades catalanas a suspender el procedimiento, el cual, estaba programado para julio de 2024, argumentando que la joven no estaba en condiciones mentales para decidir sobre su vida, además, sostenían que la joven había presentado una mejoría física notable, por lo que consideraban que con el tratamiento adecuado la joven podría tener una buena vida, cabe mencionar que, durante todo este proceso han estado apoyados por Abogados Cristianos.

Durante el juicio, las autoridades catalanas sometieron a Noelia a distintas pruebas médicas especializadas y fue tratada por un equipo de psicólogos y según informó la Fiscalía de Barcelona, se determinó que la lesión que la joven de 24 años padece en su columna es grave a incurable, además, se informó que dicha situación provoca dolor neuropático de difícil manejo y doble incontinencia por lo que requiere de asistencia para realizar sus actividades de la vida diaria. Por otra parte, las autoridades catalanas señalaron que la defensa de los padres no sustentó sus argumentos para detener el proceso, por lo que se le concedió a la joven la eutanasia.

Cabe señalar que, pese a que, aunque la sentencia es favorable para Noelia, se sabe que Abogados Cristiano podría llevar el caso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por lo que es probable que la contienda legal se prolongue todavía más.

Pese a que Noelia recibió luz verde para su eutanasia, el caso todavía podría seguir en los tribunales. Foto: Freepik

"Me la están matando", señala la madre de Noelia

Tras la resolución de las autoridades, Yolanda, la madre de Noelia, concedió una entrevista para Antena 3 y en ella, la progenitora de la joven de 24 años sostuvo que no está de acuerdo con la decisión de su hija ni con la resolución de las autoridades, no obstante, señaló que, respetará lo que determinaron las autoridades.

“Me la estáis matando antes de tiempo. Yo quiero que ella viva, pero voy a respetarlo todo, no estamos de acuerdo con ella, pero estamos con ella”, expresó la madre de Noelia, quien no ha tenido acercamientos con los medios a lo largo de este proceso.