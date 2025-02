Revelan la presunta razón por la que una mujer asesinó a sus tres hijas y se suicidó

Tres pequeñas niñas perdieron la vida y una más se encuentra en condición crítica, luego de que su madre les disparó en diferentes ocasiones, para posteriormente suicidarse. Los hechos ocurrieron en el estado de Wyoming, en Estados Unidos y el caso ya ha desatado una fuerte investigación por parte de las autoridades locales. En este contexto, el padre de las víctimas brindó una poderosa declaración, misma que podría explicar los motivos por los que la mujer masacró a sus hijas.

Según el reporte de las autoridades locales, Tranyelle - de 32 años de edad - disparó en la cabeza a sus hijas de dos años, Brooke y Jordan, para posteriormente dispararle a sus hijastra Brailey y Olivia, dejando a una sin vida y a la otra hospitalizada, luchando por su vida en un hospital de Salt Lake City. Los hechos violentos ocurrieron la tarde del pasado lunes 10 de febrero y desde entonces el crimen ha causado conmoción entre los habitantes de Wyoming.

Luego de los hechos, el padre de las niñas - identificado como Cliff Harshman - ofreció una declaración para un canal de noticias locales, donde aseguró sentirse conmocionado por los asesinatos de sus hijas. No obstante, el hombre comentó que podría conocer cuáles fueron las causas que motivaron a su esposa para cometer el atroz crimen en contra de las menores.

Padre de las niñas revela el motivo por el que su esposa asesinó a sus hijas

La mujer supuestamente tenía depresión post parto.Foto: Daily Mail.

El padre de las menores aseveró que Tranyelle estaba luchando contra el trastorno de estrés postraumático y la depresión posparto, enfermedades mentales que pudieron haber llevado a la mujer a matar a sus hijas: "estoy muy enojado. Ni siquiera sé cómo explicarte esto. Estoy muy enojado con ella por la decisión que tomó", dijo el hombre con lágrimas en los ojos. Agregó que es muy importante tomar en consideración - y con la importancia requeridas - las enfermedades mentales.

"La gente no entiende que las enfermedades mentales no son solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino que son desequilibrios químicos en el cerebro, vías dañadas en el cerebro", dijo Cliff. "Era una madre increíble y amaba a esos niños", sentenció el padre de las menores asesinadas. "Estoy furioso. Estoy haciendo todo lo posible por enterrar eso por un tiempo y concentrarme en el presente, porque esa ira no va a devolverme a mis hijas".

La mujer habría contactado a la policía horas antes del crimen

La mujer habría contactado a la policía minutos antes de suicidarse. Foto: Pixabay.

Autoridades locales detallaron que la mujer había llamado al 911 para alertar a los oficiales sobre un tiroteo dentro de su casa. La mujer habría dicho que "sus hijas habían recibido disparos" y aseguró que creía que ya estaban muertas. La mujer también le dijo al operador que atendió su llamada que ella estaba en su recamara y que estaba planeando dispararse. La persona que atendió la llamada trató de convencer a la mujer de no hacerlo, pero ella cortó la comunicación.

"La mujer que llamó afirmó varias veces que no podía hacerlo y que era demasiado tarde. Los múltiples intentos de mantenerla en línea fracasaron y la llamada se cortó", informó la oficina del sheriff a medios locales. Cuando los policías llegaron a la casa de la mujer descubrieron los cuerpos sin vida de dos niñas; también encontraron a otras dos heridas, las cuales fueron llevadas al hospital, pero una de ellas murió. Tranyelle fue encontrada en su habitación con una herida de bala en la cabeza, estaba viva cuando llegó la policía, pero murió minutos después.

