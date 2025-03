Andrea fue asesinada por su marido y abandonó su cuerpo en un arbusto; él mismo denunció su desaparición

Andrea, una mujer de 34 años, fue presuntamente asesinada por su marido y su cuerpo fue abandonado en la ciudad de Burgos, en la comunidad de Castilla, al norte de España. Este caso ha generado graves reacciones entre los trabajadores del Hospital Universitario de Burgos, quienes han salido a las calles para exigir justicia por su compañera asesinada.

Las investigaciones de la Policía Nacional de Burgos se centraron desde el inicio en su pareja, quien un día después confesó el crimen, de acuerdo con la Subdelegación del Gobierno en Burgos. Esta pareja tenía una larga historia de siete años que terminó en tragedia y su caso no ha pasado desapercibido por los medios internacionales.

Su desaparición ocurrió el pasado domingo y su marido fue detenido la noche del martes. De hecho, su marido fue quien presentó la denuncia ante las autoridades españolas para reportar la desaparición de su esposa el pasado 18 de marzo y el miércoles confesó el crimen a la Policía de Burgos.

Marido de Andrea la asesinó y la abandonó en un pueblo con "vínculos sentimentales"

Con base a sus declaraciones, el marido colocó el cadáver en su vehículo y viajó hasta Salinillas de Burba, un pueblo con "vínculos sentimentales" para la pareja, lugar donde abandonó el cuerpo bajo unos arbustos. Hasta el momento, las autoridades no han realizado la autopsia de la víctima.

Cabe mencionar que Andrea no había presentado denuncias por violencia de género en contra de su pareja, quien además no tiene antecedentes penales. Sin embargo, todas las sospechas se centran en el marido, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades.

La plantilla del HUBU se concentra para condenar el crimen de Andrea Bejarano, la técnico de Laboratorio del hospital burgalés cuyo cadáver apareció anoche



El personal sanitario ha mostrado su repulsa por este asesinato y se ha solidarizado con los familiares de la víctima. pic.twitter.com/0EOM6dyvQ9 — Ayuntamiento de Burgos (@Aytoburgos) March 19, 2025

Trabajadores del Hospital de Burgas exigen justicia para Andrea

"Tus compañeros de laboratorio nunca te vamos a olvidar", fueron algunas de las frases que utilizaron los compañeros de Andrea en sus marchas para exigir justicia.

Varias decenas de estudiantes y trabajadores del Hospital Universidad de Burgos acudieron a las afueras de las instalaciones médicas para enviar su mensaje en apoyo a su compañera asesinada e instar a las autoridades a acelerar el caso, con el fin de castigar a los responsables con todo el peso de la ley española.



Tan solo un día después, el personal del Ayuntamiento de Burgos se unió a la manifestación de Andrea, la cual fue convocada por la Coordinadora Feminista de Burgos.

