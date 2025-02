Dan 50 años de cárcel a mujer que mató a sus sobrinitos y manejó su automóvil por meses con los cadáveres en la cajuela

Autoridades de Estados Unidos han condenado a una mujer a más de 50 años de prisión, luego de que fue detenida en julio de 2021 por los asesinatos de dos menores de edad. De acuerdo con el reporte de medios locales, la agresora - identificada como Nicole Johnson - habría matado a sus sobrinos Joshlyn Johnson y Larry Darnell O'Neil, de siete y cinco años respectivamente. Sin embargo, lo que causó una mayor conmoción fue el hecho de que la agresora guardó los cuerpos en la cajuela de su auto y manejó así por meses.

La madre de los menores, hermana de Nicole, le habría entregado a los menores a la sospechosa. Presuntamente, la progenitora de los niños ya no podía seguir cuidándolos, por lo que los llevó a la ciudad de Baltimore y se los entregó a la agresora. Posteriormente, la madre de los pequeños trató de recuperarlos, pero Nicole la ignoró en numerosas ocasiones y no pudo localizar a sus dos hijos, según los documentos judiciales. La madre de los niños perdió comunicación con su hermana y no volvió a saber de sus hijos hasta que fueron localizados sin vida.

Respecto a la detención de Nicole, las autoridades informaron que el arresto se dio luego de que oficiales de tránsito la detuvieron en una parada de tráfico, esto como parte de una inspección de rutina. Al acercarse por los documentos de la mujer, los uniformados se percataron de un fuerte olor proveniente de su cajuela. Así, los policías abrieron el maletero del carro y descubrieron - con horror - los cadáveres de dos menores de edad, mismos que estaban en estado de descomposición.

Noticias Relacionadas Volaris ofrece chamba DESDE CASA con DESCUENTOS en vuelos y todas las prestaciones de ley

Los cadáveres llevaban varios meses dentro de la cajuela

La mujer guardó los cuerpos en maletas y las dejó en la cajuela de su auto. Foto: freepik.

Tras el arresto de la mujer, las autoridades comenzaron a indagar sobre lo ocurrido y descubrieron que la pequeña Joshlyn llevaba muerta un año, mientras que su hermano, Larry Darnell, había perdido la vida en junio de 2021. Nicole, acusada por ambas muertes, detalló que ella asesinó a Joshlyn en mayo de 2020, luego de que la golpeó varias veces, lo que provocó que la niña se golpeara la cabeza contra el suelo. La agresora reconoció que después de eso metió a Joshlyn en una maleta y la colocó en la cajuela de su auto.

Sobre la muerte de Larry, Nicole aseguró que él había fallecido pocos días antes de su detención. Según la mujer el niño le había dicho que estaba cansado y fue acostarse, pero no volvió a despertar. No obstante, en su autopsia se encontró una herida de gravedad en la pierna, misma que no pudo explicar Nicole. De igual manera, la mujer no supo cómo explicar el hecho de que ocultó ambos cuerpos en su cajuela y así manejó por más de un año.

Familiares de los niños recibían fotografías y videollamadas

La mujer quedó detenida en 2021. Foto: freepik.

Durante el juicio en contra de Nicole Johnson, la madre de la agresora - y abuela de los niños - reveló que ella jamás se enteró de la muerte de sus nietos y que fue a través de redes sociales que descubrió lo sucedido. La mujer - cuya identidad no fue revelada - habría declarado que Nicole solía enviarle fotografías de sus nietos, por lo que ella pensaba que se encontraban con buena salud. La abuela de los pequeños aseguró que Nicole le hacía videollamadas, pero cada vez era menos usual verla a través del teléfono.

La mujer también dijo que ella había intentando convencer a Nicole para que llevara a sus nietos a su casa, pero siempre recibía negativas por parte de su hija. Tanto los abuelos de los menores, como su madre, se mostraron sorprendidos con sus asesinatos y han lamentado lo sucedido.

Sigue leyendo:

Un hombre encuentra más de 100 serpientes venenosas en su patio trasero y el VIDEO causa escalofríos: "me mudaría"

Un ladrón torpe se dispara en la pierna al huir tras un robo a tienda: acabó detenido y con las manos vacías | VIDEO