Un ladrón torpe se dispara en la pierna al huir tras un robo a tienda: acabó detenido y con las manos vacías | VIDEO

Un hombre de 21 años fue internado en el Hospital Municipal de Contagem, en Brasil, la noche del martes 2 de febrero debido a que acudió con un disparo en la pierna. El hombre herido estaba nervioso y no pudo explicarle al médico lo que había sucedido.

Más tarde se descubrió que era un ladrón torpe, que al intentar guardar el arma en su cinturón, durante un robo en una tienda de ropa, en Belo Horizonte, terminó disparándose en la pierna.

El robo ocurrió la noche del martes cuando tres hombres irrumpieron en una tienda de ropa, todos armados con revólveres, y tomaron como rehenes a los empleados. Se llevaron ropa y accesorios, que posteriormente les fueron asegurados.

El disparo accidental ocurrió justo cuando los tres ladrones se preparaban para salir de la tienda y se guardaban las armas entre la ropa. Pese a estar herido, el hombre continuó junto a sus otros dos cómplices del robo, quienes lo trasladaron al hospital.

La Policía Militar fue llamada a la tienda y a través de imágenes de una cámara de seguridad pudieron ver el robo y a los ladrones. Las imágenes exhiben que después del disparo comenzó a chorrear sangre de la pierna del torpe ladrón. Al llegar al hospital, la Policía Militar detuvo al ladrón herido.

Otro sospechoso fue rastreado hasta su domicilio y uno más sigue prófugo

Pese a la herida, el ladrón huyó, pero fue capturado en un hospital. Foto: Especial

Otro sospechoso, de 22 años, fue reconocido en el vídeo por la policía. Oficiales de la policía fueron a su casa, en el barrio Estrela Dalva, también en Contagem, y lo arrestaron. La policía encontró y recuperó parte de lo robado de la tienda. El tercer implicado aún está siendo buscado.

Las armas pueden accionarse accidentalmente por varias razones, algunas de las más comunes fallas mecánicas, pues si el arma tiene un defecto de fabricación o no recibe el mantenimiento adecuado, podría dispararse inesperadamente.

Sin embargo, es más probable que se trate de un error humano, sobre todo debido al nerviosismo o la falta de pericia del delincuente. No seguir los protocolos de seguridad al manipular un arma, como no verificar si está cargada o no usar el seguro, puede resultar en un disparo accidental.

Si la persona que maneja el arma no está familiarizada con su funcionamiento o no ha recibido entrenamiento adecuado, es más probable que cometa errores que conduzcan a un accidente.

