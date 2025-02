Casa Blanca anuncia represalias contra periodistas que sigan llamando "Golfo de México" al Golfo de México

La Casa Blanca de los Estados Unidos anunció este miércoles que "exigirán cuentas" a los periodistas que "difundan mentiras", luego de que la agencia de noticia estadounidense The Associated Press (AP) denunciara que una de sus reporteras fue vetada del Despacho Oval por no llamar “Golfo de América” al Golfo de México.

"Si vemos que los medios de comunicación en esta sala difunden mentiras vamos a exigir cuentas y es un hecho que la masa de agua que está frente a la costa de Luisiana se llama Golfo de América", dijo Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.

El gobierno de Estados Unidos anunció que se “reservan el derecho” de prohibir la entrada al Despacho Oval a los periodistas; al ser cuestionada sobre cómo esto viola la Primera Enmienda, referente a la libertad de expresión y la libertad de prensa, la portavoz del gobierno dijo que “nadie tiene derecho” a hacer preguntas al presidente y que las invitaciones a la prensa son más bien un privilegio.

Agencia AP lamenta violación a Primera Enmienda

Press Secretary Karoline Leavitt Briefs Members of the Media, Feb. 12, 2025 https://t.co/t0xmNZpys1 — Karoline Leavitt (@PressSec) February 12, 2025

La agencia The Associated Press anunció el hoy el veto a una reportera por no usar la denominación 'Golfo de América' para el Golfo de México.

"Hoy fuimos informados por la Casa Blanca de que, si AP no alinea sus estándares editoriales con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para renombrar el Golfo de México como el Golfo de América, se le prohibiría el acceso a un evento en el Despacho Oval", informó en un comunicado la editora jefe de la agencia, Julie Pace.

"Restringir nuestro acceso al Despacho Oval en función del contenido de nuestra cobertura no solo dificulta gravemente el acceso del público a noticias independientes, sino que además viola claramente la Primera Enmienda", dijo.

¿Por qué AP decidió continuar usando el nombre real del Golfo de México?

Apple y Google han cambiado el nombre en sus mapas. Foto: Especial

The Associated Press, en su manual de estilo, estableció que sus periodistas debían seguir llamando al Golfo de México por su nombre original.

"La orden de Trump solo tiene autoridad dentro de Estados Unidos. Ni México, ni otros países, ni organismos internacionales están obligados a reconocer el cambio de nombre. Como agencia de noticias global que distribuye información en todo el mundo, AP debe garantizar que los nombres de lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todas las audiencias", apuntó la agencia.

La Casa Blanca cuestiona que haya medios de comunicación que no utilicen esa denominación, utilizando como argumento que empresas como Apple o Google ya lo reconocen en sus servicios de mapas.

