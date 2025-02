José Said, ex de Marianne Gonzaga, rinde su declaración por la agresión a Valentina Gilabert

La agresión que la influencer y creadora de contenido, Marianne Gonzaga, cometió contra Valentina Gilabert sigue dando de qué hablar en la industria del entretenimiento. Ahora la familia de la víctima concedió una entrevista en la que reveló que José Said, ex de Marianne, ya concedió su declaración ante las autoridades.

A inicios de esta semana te informamos que Marianne Gonzaga fue vinculada a proceso por la agresión que cometió contra la modelo de 18 años, Valentina Gilabert. Algo que llamó la atención del caso es que José Said, ex de Marianne, no había brindando ningún tipo de declaración.

Ante esta situación la defensa de Valentina Gilabert reveló que José Said, supuesto novio de la joven agredida, no estaba desaparecido simplemente estaba al pendiente de la bebé que procreó con Marianne Gonzaga. Hace unos momentos se confirmó que ya acudió ante las autoridades.

La joven fue vinculada a proceso. Foto: Especial

José Said declara ante las autoridades

En la transmisión del miércoles 12 de febrero del programa "Ventaneando" fueron compartidas unas declaraciones de los familiares de Valentina Gilabert, la joven que fue apuñalada por más de 14 ocasiones por la creadora de contenido, Marianne Gonzaga.

En este sentido el familiar de Valentina Gilabert dijo que José Said estuvo presente en el hospital instantes después de que se registrara la agresión. Apuntó que el joven tuvo que presentarse ante las autoridades para declarar sobre lo sucedido.

"Estuvo en el primer día en el hospital, pero nada más. Después de ir a declarar como tuvieron que ir a declarar todos los presentes", dijo un familiar de Valentina Gilabert.

¿Qué pasó con Marianne Gonzaga?

Marianne Gonzaga, influencer detenida por apuñalar a Valentina Gilabert, fue vinculada a proceso. Por otra parte Valentina Gilabert sigue hospitalizada después de ser sometida a distintas cirugías por las agresiones que cometió. José Said, ex de Marianne, está cuidando a la bebé que procrearon.

Sigue leyendo:

Quién es Aintzane, posible testigo clave del ataque de Marianne "N" contra Valentina Gilabert en Park Pedregal