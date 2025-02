Gala Montes revela que dejó de seguir a Karime Pindter y pide que no la comparen con ella

Recientemente Karime Pindter y Gala Montes se vieron envueltas en una intenso escándalo luego de que la intérprete de "Tacara" confirmara los señalamientos de usuaria de "X" antes "Twitter", quien aseguró que "la Matrioshka" llegó a quitarle oportunidades laborales a su compañera al ofrecer su trabajo a mitad de precio.

Dicha situación causó bastante revuelo en las redes, pues desde su aparición en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", ambas celebridades habían demostrado tener un vínculo especial, al grado de que dieron paso a que los fanáticos las emparejaran refiriéndose a su shippeo como "Garime".

En medio de dicha controversia, Gala Montes ofreció una entrevista para el programa de radio "La Mejor FM", en donde además de promocionar su nueva canción "Antes que feliz" y dar detalles sobre su próxima presentación en el Lunario Del Auditorio Nacional, reveló que ha dejado de seguir a Karime.

Asimismo, señaló que los medios han contribuido en "meter cizaña" entre ella y sus excompañeros, asegurando que ella no se va a prestar para ninguna comparación, pues la gente solamente quiere generar conflicto, señalando que a los mexicanos les gusta ver a dos mujeres peleando.

"Yo no quiero competir con nadie, a mi no me comparen con Karime Pindter. La gente nos quiere picar, no va a pasar. El deporte favorito en este país es poner a dos mujeres en contra. No va a pasar, no va por ahí", señaló.