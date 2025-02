Karla Esquivel acusa a Leticia Calderon de haberla golpeado durante la grabación de una telenovela

Leticia Calderón posee una extensa trayectoria en la televisión, pero esto no la exenta de ser blanco de la polémica y así ocurrió tras las declaraciones de una famosa actriz en las que la acusa de haberle dado un fuerte golpe durante la grabación de una telenovela. En éstas señala que su compañera de escena no le pidió disculpas como lo había asegurado y, contrario a ello, se habría burlado al ser confrontada.

La actriz Karla Esquivel compartió créditos con Lety Calderón en el melodrama “Mi amor sin tiempo” que se estrenó en julio de 2024 y en la que también participan estrellas de la pantalla chica como Andrés Baida, Juanita Arias, Michael Ronda, Karyme Lozano, Michel Duval, Alejandro Camacho, Mane de la Parra y Andrea de Fátima.

Durante su participación en el podcast “Plan astral” de YouTube, Karla Esquivel recordó el incómodo momento que vivió durante la grabación de “Mi amor sin tiempo” cuando Leticia Calderón le dio un fuerte golpe en el rostro. La actriz explicó que cuando se trata de golpes o bofetadas se realizan ensayos previos para hacer que se vea lo más real posible aunque no ocurran, algo que se había hecho con la primera actriz.

Sin embargo, esto no ocurrió al momento de la grabación y, contrario a lo que habían ensayado, Lety Calderón le dio una fuerte bofetada en el rostro que dejó en shock a todos los integrantes de la producción. Aunque la actriz aseguró haberse disculpado, Esquivel dejó claro que esto no ocurrió y que se habría burlado con su respuesta.

“Cuando dicen el tres, dos, veo que la actriz se para más cerca de mí (de lo acordado). Me da un golpe… a mí nunca nadie me había pegado en la vida (…) Se escuchó como si me hubiera dado un puñetazo, me dio con toda la fuerza del torso de la mano, pero con toda su fuerza (…) Entra el director y le dice: ‘¿Le pegaste?’, y dice: ‘No, no le pegué, le di un put*zo’. Ella nada más volteó conmigo y me dijo: ‘¡Qué! ¿Nunca te habían dado una cachetada? Pues siempre hay una primera vez’", recordó Karla Esquivel.

El programa “Sin Lisonja” de Alex Kaffie reveló un audio en el que se escucharía a Leticia Calderón dar su versión de lo ocurrido. En éste la actriz desmiente a quien fuera su hija en la telenovela asegurando que existió mala información entre las partes involucradas; además, aseguró que ella también ha recibido cachetadas en el pasado debido a que es la forma en la que se daban desde que comenzó su carrera.

“Sí le dije: ‘¿Estás bien?’ y no me contestó, se dio la vuelta y se fue dije: ‘oops’. No fue un golpe sí fue un fregadazo, sí fue una cachetadota (…) No entiendo por qué meses después buscó al productor y se quejó y todo, en vez de habérmelo dicho a mí directamente y yo decirle ‘discúlpame’, porque no tengo ningún empacho en ofrecer disculpas, no soy orgullosa ni mucho menos. Pero yo francamente estaba haciendo mi trabajo y lo que el director me pidió”, dijo Calderón.