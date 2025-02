Pérez Da-Yunes y el último clavo a la Corte

VAMOS A VER de qué está hecha la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que preside Mónica Soto.

Mónica Soto y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena

Tres de sus miembros pretenden que hoy se abstengan de votar cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena que establece que se extralimitaron en sus funciones.

Su razonamiento radica en que los miembros de la Corte manifestaron públicamente su descontento por la Reforma Judicial y por las próximas elecciones de jueces, magistrados y ministros.

Este intento de la mayoría de la Sala Superior, léase la susodicha Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, busca salvar su imagen y quedar bien con el segundo piso de la 4T.

El acto representa un intento desesperado de salvaguardar sus resoluciones y una defensa a las facultades que ellos mismos se arrogaron como un tribunal constitucional ad hoc.

Pero uno de los problemas, con sus argumentos, es que una excusa de tal magnitud no solo no puede aplicarse a quienes se han pronunciado por lo problemático de esa elecciones, sino también a quienes se han manifestado a favor de las mismas y quienes inclusive están haciendo campaña.

Felipe de la Mata

Otro problema es que se les olvida que, al menos uno de esa mayoría, Felipe de la Mata, hizo lo propio en foros académicos y ello nunca le impidió ser ponente y votar los asuntos que precisamente no quieren que se voten en el Pleno de la Corte.

Como el bloque opositor que siempre han sido, los ministros que votarían hoy con el proyecto de Ortiz-Mena serán Margarita Ríos-Farjat, Norma Piña, Jorge Pardo, Javier Laynez y Juan Luis González Alcántara.

Alberto Pérez Dayán, mejor conocido ya como Pérez Da-Yunes, por la traición del veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez, es muy probable que se sume al oficialismo.

Alberto Pérez Dayán

Recordar que enterró la suspensión del proyecto de Reforma Judicial donde González Alcántara proponía que hubiera elección para ministros, pero no de jueces y magistrados.

Da-Yunes votaría este jueves en el mismo sentido de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, en lo que será la última estocada para la Corte de Piña.

Víctor Rodríguez Padilla

DURANTE LA PRESENTACIÓN, ayer, del Plan de Trabajo para Pemex 2025-2030, se informó que Pemex tendrá 220 mil millones de pesos este año exclusivamente para inversión. No será ni para pagar deuda de proveedores ni financiera porque la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, preparó líneas exclusivas para ese propósito. Lo que llamó la atención de los contratistas es que se afirmara que la deuda de proveedores no es de 20 mil 524 millones de dólares, como reportó Pemex en su estado financiero del tercer trimestre de 2024. ¿El gobierno no reconoce sus compromisos, los que han llevado a miles de contratistas a recortar personal, devolver equipos y plataformas en Veracruz, Campeche y Tabasco? Pero, sobre todo, que ha ocasionado que la petrolera que dirige Víctor Rodríguez registre la peor producción de crudo en los últimos 40 años. Y aunque la secretaria de Energía, Luz Elena González, señaló que se han cubierto a la fecha 75 mil millones de pesos, más de 3 mil 750 millones de dólares, a proveedores, lo cierto es que la única cifra oficial del adeudo de Pemex es la que informó al mercado bursátil en octubre pasado. De confirmarse que esa cantidad fue falsa estamos ante una clara violación a la Ley del Mercado de Valores. Otra herencia del agrónomo Octavio Romero Oropeza.

Alfonso Romo

LE PLATICABA QUE tras la muerte del empresario regiomontano Carlos Bremer, sorpresivamente Gonzalo López Beltrán tomó el control de Value en algunos nuevos negocios. La relación de Bobby y Bremer pasa por el beisbol y su estancia en California, donde trabajó hasta 2021 para los Gigantes de San Francisco en las ligas mayores. Alfonso Romo, el ex jefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, fue determinante en la relación del hijo menor del primer matrimonio del ex presidente y Bremer, amigo y promotor de estrellas deportivas y de la farándula como Saúl El Canelo Álvarez y Luis Miguel. Ahora mismo la dupla Value-Bobby están contendiendo por un negocio de 3 mil 100 millones de pesos en el Estado de México. No va a ser el primero.

Salvador Cienfuegos

CON EL NOMBRAMIENTO de Terry Cole como nuevo jefe de la DEA, el presidente Donald Trump completa la batería de halcones con los que dará la pelea a los cárteles mexicanos, a días de que el Congreso de Estados Unidos los reconozca como “organizaciones terroristas”. Cole fue jefe de la DEA en México y operó aquí hasta que, a finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los elementos de esa agencia fueron expulsados del país. La DEA cuenta con una lista negra de funcionarios y empresarios bajo investigación. La encabeza el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. El común denominador de los muchos otros que ahí figuran es su cercanía al ex presidente López Obrador y al partido Morena. Cole, por cierto, fue el que armó el expediente contra el general Salvador Cienfuegos.

Laura Diez Barroso

EN EL SEXENIO de Andrés Manuel López Obrador la presidenta de Santander, Ana Botín, lo visitó al menos en seis ocasiones. Y, también, al menos, en dos el tabasqueño no la recibió. La hija del legendario banquero Emilio Botín tenía y sigue teniendo dos temas multimillonarios que aún no puede resolver. Uno es el litigio de unos mil millones de dólares contra las herederas del fundador de Grupo Alfa, Roberto Garza Sada, que ya perdió en tribunales y que ahora la ministra Loreta Ortiz trata de rescatar. El otro es el desfalco por más de 20 mil millones de pesos del fondo de retiro del sindicato de maestros, el famoso Forte, donde Santander es fiduciario. La novedad es que la suerte le ha sonreído a Botín porque en el gobierno de Claudia Sheinbaum las cosas le pintan mejor. Laura Diez Barroso y Altagracia Gómez han sido determinantes en ese cambio de señales.

Rafael Marín Mollinedo

RAFAEL MARÍN MOLLINEDO se perfila para regresar a dirigir, ni más menos, que las aduanas del país. Si se confirma la versión, tremendo golpe para los trabajos de inteligencia contra las mafias que busca acotar el gobierno de Estados Unidos. Estamos ante un movimiento estratégico de Andy López Beltrán.

