Martha Figueroa confirma que Alex B, hermano de Daniel Bisogno, fue bateado de "HOY"

Hace unos meses, Daniel Bisogno, uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana murió después de pasar varias semanas en estado crítico; la pérdida del conductor de "Ventaneando" dejó un vacío irreparable en el espectáculo nacional. Sin embargo, a pesar del dolor, es necesario continuar y es en este punto donde los dimes y diretes sobre el presentador y su familia se hacen más fuertes.

Y es que además de las especulaciones sobre la herencia del conductor, otra polémica ha surgido de la mano de Martha Figueroa, periodista y conductora reconocida por su estilo directo y sin filtros, quien aseguró que Alex B (hermano de Bisogno) fue rechazado (o como ella misma lo expresó, "bateado") del matutino "HOY", uno de los programas más emblemáticos y longevos de la televisión mexicana.

La declaración surgió en el programa "Así se hacen los chismes", transmitido por el canal de YouTube de la conductora. En una de sus transmisiones más recientes, Figueroa miró seriamente a la cámara para desmentir la participación de Alex B en el programa "HOY" luego de su salida de "Al Extremo".

Según Figueroa, aunque Alex B manifestó su interés en integrarse al programa y se acercó a la productora Andrea Rodríguez poco después del fallecimiento de su hermano, su incorporación no fue aprobada por los ejecutivos de la televisora y aclaró que la decisión final sobre nuevos colaboradores no recae únicamente en la productora, sino que debe ser respaldada por distintas personas.

Y luego decían que iba a entrar a HOY, no es cierto [...] No le dieron chamba y nunca se habló así formalmente; o sea sí, él solicitó chamba, pero no. La entrada de alguien al programa no depende solamente de la productora, se tiene que pedir una serie de autorizaciones arriba, no depende nada más de ella, dijo Martha Figueroa.