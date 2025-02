Adiós al cableado

Desde hace años, los vecinos de diversas colonias de la Ciudad de México han alzado la voz contra un problema que afecta su calidad de vida: el cableado aéreo desordenado y en desuso. No se trata solo de un asunto estético, sino de seguridad, movilidad y eficiencia urbana. La proliferación de cables colgados en postes y fachadas representa un riesgo latente para peatones, automovilistas y el propio desarrollo de nuestra capital.

La evidencia es contundente. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), más del 75% de los cables en el espacio aéreo de la Ciudad de México están en desuso (CFE, 2023). Esto significa que millones de metros de cableado inservible permanecen abandonados, acumulándose sin control en nuestras calles. Más allá de la evidente contaminación visual, este problema también tiene consecuencias peligrosas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que en 2022 se atendieron más de 300 incidentes relacionados con cables caídos o dañados (SGIRPC, 2022). Uno de los casos más alarmantes ocurrió en la colonia Condesa, donde un transeúnte sufrió lesiones en el cuello debido a un cable colgado a baja altura.

Esta situación no puede continuar. Por ello, he presentado una iniciativa para que el soterramiento del cableado sea una realidad en nuestra ciudad. La propuesta busca establecer sanciones económicas a las empresas responsables del cableado en desuso y, en caso de incumplimiento reiterado, revocar sus concesiones en las zonas afectadas. No podemos seguir permitiendo que las empresas de telecomunicaciones y energía eludan su responsabilidad mientras los ciudadanos enfrentan riesgos y un entorno degradado.

Además del aspecto de seguridad, soterrar el cableado es una medida que impulsa el desarrollo urbano ordenado y sostenible. Según el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, más del 40% de las fallas eléctricas en zonas urbanas están vinculadas a la saturación de infraestructura aérea (IPDP, 2022). Al eliminar esta maraña de cables, mejoramos la movilidad peatonal, reducimos la obstrucción visual y facilitamos la modernización de la infraestructura tecnológica.

Los vecinos han hablado claro y su demanda es justa. Queremos una ciudad con espacios ordenados, seguros y modernos. No se trata de una simple remodelación, sino de una acción urgente y necesaria. Exhorto a mis colegas en el Congreso de la Ciudad de México a respaldar esta iniciativa. Es momento de dar el paso definitivo hacia una urbe más segura y funcional.

POR RICARDO RUBIO

PAL