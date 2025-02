Veracruz: Elecciones entre balas y silencio

Las campañas en Veracruz avanzan con un conteo que poco tiene que ver con votos. En plena jornada electoral, la violencia política se ha convertido en el factor más influyente del proceso.

De acuerdo con información confirmada por mi compañero corresponsal Juan David Castilla, desde noviembre, la lista de víctimas ha crecido sin pausa. El 9 de diciembre ejecutaron al diputado federal del Partido Verde, Benito Aguas Atlahua, en Zongolica. El 3 de enero desapareció Carlos Antonio Salinas Guerrero, comisionado de Movimiento Ciudadano en Naranjos Amatlán. Para el 8 de enero ya contaban con otro muerto: Manuel Andrei Gamboa Soto, director de Gobernación de Camerino Z. Mendoza.

Apenas el 7 de febrero, Carlos Ransés Neri Rodríguez, secretario del Ayuntamiento de Paso del Macho y precandidato del PVEM, fue encontrado sin vida junto a su hermano, Juan Daniel. Un par de días después, el aspirante de Morena a la alcaldía de Cotaxtla, Vicente Domínguez Aparicio, fue levantado en plena vía pública. Y esta semana, Carlos Zoquitecatl, sobrino de la presidenta del DIF de Tehuipango, fue asesinado de un tiro en la cabeza.

El PAN estatal ha exigido garantías para los candidatos. “Nosotros somos jugadores en un proceso electoral, pero no somos autoridad”, dijo Agustín Basilio de la Vega, secretario de Comunicación del partido en Veracruz.

La violencia política en Veracruz no es un fenómeno aislado. Su impacto coincide con las cifras de Data Cívica y México Evalúa en el informe Votar entre balas, donde documentan al menos 40 casos de violencia electoral en la entidad durante 2024.

El 1 de junio habrá elecciones por partida doble en el estado: municipal y judicial. El reto, como en cada contienda, será lograr que la gente salga a votar. ¿Será que la gobernadora podrá garantizar la seguridad en los 212 municipios para la elección?

VILLEGAS QUIERE COMPRAR CHIHUAHUA. NO ES BROMA

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, parece que amaneció con ganas de hacer historia. O de plano de probar qué tan en serio se toman sus ocurrencias. Resulta que quiere comprar una parte de Chihuahua. Así, sin rodeos. (No se ría).

Según Villegas, esta adquisición territorial tiene un propósito noble: fortalecer la ganadería duranguense con una estación cuarentenaria en la frontera con Estados Unidos. Algo así como un checkpoint premium para las vacas, en tiempos donde la carne mexicana ya enfrenta obstáculos arancelarios al cruzar la línea. Alguien debería decirle al gobernador que no se puede comprar territorio de otro estado como si fuera un terreno en un fraccionamiento.

Incluso, Esteban Villegas dijo que ya le ha insistido a su vecina, la gobernadora Maru Campos, para llegar a un acuerdo. Lo que no dijo es lo que le respondió la mandataria chihuahuense o si simplemente lo dejó en visto, porque entre la inseguridad, los conflictos del agua y el pleito con el gobierno federal, venderle un pedazo del estado al vecino del sur no parece estar en su lista de prioridades.

Y para rematar, Villegas advirtió que, si le ponen aranceles a la carne mexicana, los consumidores en EU terminarán pagando 25% más caro. O sea, no sólo quiere comprar parte de Chihuahua, sino que también se perfila como el gran negociador del comercio internacional. Todo en un estuche de monerías.

Sólo hay que recordarle al gobernador de Durango que, en términos legales, la Constitución no le deja mucho margen de maniobra. Los estados no son haciendas y sus gobernadores no pueden andar comprando y vendiendo terrenos como si fueran parcelas en remate.

Así que, por ahora, Durango se queda con su territorio original y Chihuahua sigue intacto. Al menos hasta que a otro político se le ocurra una idea aún más extravagante.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

