Claudia Sheinbaum reacciona a desafuero de Cuauhtémoc Blanco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que las Fiscalías son las encargadas de los casos de acusaciones contra políticos o cualquier ciudadano más allá de que se presenten leyes.

Lo anterior luego de que fue cuestionada del caso del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien señaló que presentará una iniciativa para proteger a hombres que han sido acusados falsamente de cometer, abuso sexual, ya que él está acusado por una media hermana de dicho flagelo. La presidenta declaró que “le corresponde a las fiscalías”.

“Más allá si hay leyes o no, si se acusa a una persona de haber cometido un delito ¿a quien le corresponde recabar las pruebas y presentarlo a juez? pues le corresponde a las fiscalías. A quien le correspondería decidir sobre el caso de Cuauhtémoc Blanco o de alguna otra persona sea Pública o no Pública si cometió un delito sexual en particular? Pues al fiscal, a la fiscalía”, argumentó.

Fiscalía deberá recabar la suficiente evidencia contra Cuauhtémoc Blanco

La presidenta manifestó que las fiscalías tienen que recabar la información, integrar la carpeta de investigación, y ya un juez decide si dicta o no una orden de aprehensión. Por ello recalcó que se debe avanzar en la procuración de justicia.

“Entonces la fiscalía no sólo es por el dicho de una persona, sino que tiene que recabar distinta información, le corresponde a los fiscales y a las fiscalías y en su caso a los jueces. si revisan que hay suficiente información en la carpeta de investigación, dictar una orden o no Entonces me parece que tenemos que avanzar en la procuración de justicia y en el propio poder judicial”, dijo.

“En la medida en que se eliminen, siempre hay un asunto subjetivo, obviamente siempre habrá un asunto subjetivo, se busca en el máximo posible que las pruebas sean lo más objetivas posible para poder determinar, en un caso así si es culpable o no”, indicó.

