Claudia Sheinbaum se pronuncia en contra del juicio político de Samuel García

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó en contra de un juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García (Movimiento Ciudadano).

A pregunta expresa, dijo que en Nuevo León existe una disputa política entre el gobernador y el “PRIAN”, además de que todo lo quieren “resolver penalmente”. Criticó que por esa situación no se ha podido nombrar al fiscal general en la.entidad.

"Ahora lo que está en proceso, presidenta, es que el Congreso de Nuevo León, toda vez que existe esta verdad jurídica inacatable, que se utilizaron recursos públicos en el 24 para favorecer, en este caso, a Álvarez Maínez por parte del gobernador, bueno, el Congreso de Nuevo León en la comisión de anticorrupción, pues, avaló, aprobó el inicio del proceso del juicio político en contra de Samuel García por los hechos que le he narrado", se le preguntó.

"Yo no estoy de acuerdo en… Hay un tema ahí político de fondo, entre el PRIAN y el gobernador, tan es así que ni siquiera han podido nombrar fiscal, imagínense, ¿cómo es posible que ni siquiera se pueda nombrar un fiscal en un estado después de qué, pues casi cuatro años de gobierno o tres y medio de gobierno?", afirmó.

Elecciones son el origen del problema, aclara Sheinbaum

Ante este escenario, la presidenta señaló que se deben ganar las elecciones para no resolver disputas en el terreno penal.

“O sea, que se ganen las elecciones, porque es esto de Monterrey, hubo recursos públicos, sí, pero ganó el PRIAN. Entonces, el tema de Nuevo León, pues es que ahí hay una disputa permanente que quieren resolver penalmente, pues que se ganen las elecciones”, dijo.

“Digo, ya es mi opinión y ya pues que proceda el Congreso si así lo cree conducente, pero el tema es que ahí todo se hace penal. Entonces, ya pasaron las elecciones del 2024 y ya hay los resultados del 2024”, afirmó.

De la presunta utilización de recursos públicos durante el proceso local electoral de 2024 en la entidad, la presidenta cuestionó la situación.

“Ah, ¿no te parece extraño? O sea, se acusa, ¿no? Y no tengo, digamos, este, obviamente ustedes saben cuál es el partido de mi preferencia, partido político de mi preferencia, bueno, partido político de mi preferencia, no tengo nada en particular, aunque aquí pues obviamente criticamos cuando hay posiciones contra nuestra y hay un debate, no criticamos, hay debate. Pero hay uso de recursos públicos en el caso de la alcaldía de Monterrey, ¿no? Pero ganó el PRIAN, la alcaldía de Monterrey, entonces, ¿cómo? ¿No te parece una denuncia por, entonces qué, que se anule la elección del 24 para Monterrey?”, expresó.

