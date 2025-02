Claudia Sheinbaum revela fecha para inauguración del Tren Suburbano tramo CDMX-AIFA

Para el mes de julio se inaugurará el tren Ciudad de México - Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cuya construcción ahora está a cargo de los ingenieros militares, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia de prensa matutina, explicó que por la dilación del concesionario en la construcción de dicho tramo se tomó la decisión de que entrara el Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles"

"En el periodo del presidente López Obrador, se le había asignado a quien era concesionario de esa ruta, que es el Tren Suburbano. Entonces, desde finales del periodo del presidente López Obrador, y cuando nosotros entramos, tomamos la decisión ya conjunta, y nos toca operarlas a nosotros, de que esa obra la hiciera también los ingenieros militares, que ya tuvo mucho tiempo la concesionaria para desarrollarlo", dijo.

“Entonces, en acuerdo con ellos, se tomó la obra, y ahora pues tiene un avance impresionante. ¿Ese ferrocarril cuándo se va a inaugurar? En el México-AIFA. En julio de este año, después de un buen rato que llevaba ya en construcción”, afirmo.

La titular del Ejecutivo Federal comprometió que se inaugurará en el mes de julio y en marzo inicia la construcción del tren a Pachuca, Hidalgo.

“Entonces, pues se van a juntar esos dos trenes, y va a llegar a Pachuca. Esperemos, bueno, no esperemos, en 2027 se va a inaugurar ese tramo. El de Querétaro, pues ya escucharon, también en 2027 se inaugura en México Querétaro, y las otras dos que inician es Querétaro-Irapuato, y Saltillo-Nuevo Laredo. Esos son los que inician este año”, aseguró.

Dijo que siguen los trabajos de ingeniería para determinar si la construcción de los trenes es lo realizan los ingenieros militares o se abre una licitación pública “para la participación de empresas constructoras privadas, que puedan ayudar a desarrollar las vías. Entonces, esta es la buena noticia del día de hoy”.

AIFA será el complejo más importante de Latam, asegura Gustavo Ricardo Vallejo

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será el complejo de carga más importante de América Latina, aseguró Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles". En la Mañanera, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo que el Aeropuerto está listo para recibir 100 millones de pasajeros anuales y 3 millones de toneladas.

“Tengamos un complejo de carga que se va a erigir como el más importante de América Latina en poco tiempo, por la posición geográfica, por la infraestructura del Aeropuerto, además, una buena noticia es que el campo aéreo del aeropuerto Felipe Ángeles ya está listo para soportar 100 millones de pasajeros y llegar hasta 3 millones de toneladas de carga anual. AIFA está llisto para recibir 100 millones de pasajeros anuales

“La inversión para su crecimiento será mínima, fue el primer aeropuerto concebido estratégicamente para crecer con un plan maestro adecuado, con una proyección de crecimiento a 50 años, no lo veremos en esta administración, ni en la pasada”, dijo este 13 de febrero en Palacio Nacional.

Reiteró que la planeación a largo plazo podrá generar grandes ahorros, sumado a que el crecimiento será ordenado, conforme al flujo de pasajeros.

“Pero en cinco o seis administraciones verán el beneficio de no tener que invertir más, no tener que comprar más terrenos, de no tener que demoler y volver a edificar, porque ya está planificado para ir acompañando de manera ordenada y creciente el tráfico de pasajeros y de carga”, afirmó.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras emblemáticas del gobierno de la cuarta transformación, fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 21 de marzo de 2022. La nueva terminal aérea forma parte del sistema aeroportuario regional junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca, y tiene como objetivo principal ayudar a resolver la elevada demanda de servicios de aviación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

